В НАН РБ назвали лучший сорт картошки для драников

Опубликовано: 06.10.2025 08:19 , Обновлено: 06.10.2025

Гендиректор Научно-практического центра по картофелеводству НАН РБ Вадим Маханько заявил, что знает, какой картофель лучше всего подходит для приготовления драников. По его словам, этот сорт также лидирует по качествам для хранения на зиму.

“Ни один другой сорт не хранится так хорошо в обычных условиях — в погребе”, — утверждает Вадим Маханько.

Начальник научно-практического центра Академии наук Беларуси пояснил, что сорт “Скарб” - лучший выбор для приготовления национального блюда Беларуси. Картошка этого сорта, выведенная в 1996 году, до сих пор лидирует в Беларуси и по занятой площади для посева.

Кстати, картофелины сорта “Скарб” не развариваются, а ещё подходят для жарки чипсов. При этом клубни часто крупные. Содержат всего 12-17% крахмала.

Ранее Telegraf.news писал, что рецепт идеальных драников - тема, которая волнует многих поклонников этого любимого многими белорусами блюда. Споры относительно применения тех или иных ингредиентов могут даже рассорить некоторых ценителей.

Однако большинство наверняка сойдётся во мнении, что идеальные драники не только вкусные, но и очень аппетитные. Хрустящая золотистая корочка - то, чего хотят достичь многие, кто их готовит, но не всегда этого удаётся. Вот какими хитростями приготовления поделился белорусский шеф-повар.

Как приготовить драники идеально золотыми и хрустящими? Шеф-повар поделился секретами жарки