В белорусских магазинах появился фрукт, который нужно закатать… на лето. Займет не больше 30 минут

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Опубликовано: 24.10.2024 10:54 , Обновлено: 25.04.2025

Если вы думали, что с закатками покончено, то зря. Прежде чем убрать все банки, сделайте еще одну заготовку, но не на зиму, а на лето. Это фрукт появляется на прилавках белорусских магазинах осенью, а исчезает в феврале. Поэтому в жаркие дни неплохо бы иметь этот восхитительный плод, чтобы наслаждаться им круглый год.

Речь идет конечно же о хурме. Этот фрукт (хотя правильнее сказать, ягода) отличается не только сладким, медовым вкусом, но и богатой питательной ценностью. В нем много витаминов, особенно А, С и Е, а также клетчатки, что делает его отличным средством для поддержания иммунитета и здоровья кожи.

Кроме того, хурма низкокалорийна и обладает антиоксидантными свойствами, помогая защитить организм от свободных радикалов. В осенне-зимний период стоит включить этот фрукт в свой рацион, воспользовавшись его многочисленными полезными свойствами.

Один из самых простых и вкусных способов наслаждаться хурмой дольше - приготовить из нее варенье. Это блюдо сохраняет всю сущность ягоды, не требуя при этом сложных ингредиентов или длительного процесса приготовления.

На самом деле, для приготовления этого варенья вам понадобится всего 4 ингредиента. Если вы не любите слишком сладкие джемы, то можете смело отказаться от сахара и ограничиться лимоном и хурмой.

После приготовления он прекрасно сочетается с хлебом, блинами и даже с сыром. Варенье из хурмы - это простой способ превратить этот уникальный фрукт в то, чем можно наслаждаться круглый год.

Рецепт варенья из хурмы

Ингредиенты:

5 плодов хурмы;

лимон;

2 чайные ложки ванильного сахара;

чайная ложка мелкого сахара.

Способ приготовления:

Удалите у плодов плодоножки, тщательно вымойте их, высушите, очистите от кожуры и нарежьте кусочками.

Положите нарезанные ягоды в кастрюлю, добавьте сахар, ванильный сахар и лимонный сок. Доведите всю смесь до кипения и держите на среднем огне. Не забывайте часто помешивать, чтобы фрукты не прилипли ко дну. Варить хурму нужно совсем недолго, около 10-15 минут.

По истечении этого времени снимите джем с огня и дайте ему немного остыть. После этого взбейте все в блендере до однородности.

[info_b]Таким образом, приготовление варенья из хурмы не должно занять более 30 минут.[/info_b]

Горячий джем разложите в стерилизованные и чистые банки, плотно укупорьте и переверните вверх дном. Наслаждайтесь!

Сколько стоит хурма в белорусских магазинах?

Хурма уже некоторое время лежит на полках магазинов. И стоит, конечно же, по-разному.

Например, в Доброцене, можно приобрести хурму за 5,15 BYN за килограмм.

В свою очередь в Gippo - по 7 рублей за кг.

Хурма в Gippo

Тем временем в Евроопте хурму продают за 8 рублей/кг.

Фото Telegraf.news

А в Green - по 10 BYN.

Ранее Telegraf.news уже писал, что сезон хурмы в Беларуси достаточно короток. Поэтому, кроме варенья, хурму можно сохранить и по-другому. Оказывается, если заморозить плоды в каком-либо виде и держать ее в собственном морозильнике при температуре от -18°С до -25°С, то она там может находиться без ущерба для качества до 12 месяцев.

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