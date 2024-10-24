В белорусских магазинах появился фрукт, который нужно закатать… на лето. Займет не больше 30 минут
Если вы думали, что с закатками покончено, то зря. Прежде чем убрать все банки, сделайте еще одну заготовку, но не на зиму, а на лето. Это фрукт появляется на прилавках белорусских магазинах осенью, а исчезает в феврале. Поэтому в жаркие дни неплохо бы иметь этот восхитительный плод, чтобы наслаждаться им круглый год.
Речь идет конечно же о хурме. Этот фрукт (хотя правильнее сказать, ягода) отличается не только сладким, медовым вкусом, но и богатой питательной ценностью. В нем много витаминов, особенно А, С и Е, а также клетчатки, что делает его отличным средством для поддержания иммунитета и здоровья кожи.
Кроме того, хурма низкокалорийна и обладает антиоксидантными свойствами, помогая защитить организм от свободных радикалов. В осенне-зимний период стоит включить этот фрукт в свой рацион, воспользовавшись его многочисленными полезными свойствами.
Один из самых простых и вкусных способов наслаждаться хурмой дольше - приготовить из нее варенье. Это блюдо сохраняет всю сущность ягоды, не требуя при этом сложных ингредиентов или длительного процесса приготовления.
На самом деле, для приготовления этого варенья вам понадобится всего 4 ингредиента. Если вы не любите слишком сладкие джемы, то можете смело отказаться от сахара и ограничиться лимоном и хурмой.
После приготовления он прекрасно сочетается с хлебом, блинами и даже с сыром. Варенье из хурмы - это простой способ превратить этот уникальный фрукт в то, чем можно наслаждаться круглый год.
Рецепт варенья из хурмы
Ингредиенты:
- 5 плодов хурмы;
- лимон;
- 2 чайные ложки ванильного сахара;
- чайная ложка мелкого сахара.
Способ приготовления:
Удалите у плодов плодоножки, тщательно вымойте их, высушите, очистите от кожуры и нарежьте кусочками.
Положите нарезанные ягоды в кастрюлю, добавьте сахар, ванильный сахар и лимонный сок. Доведите всю смесь до кипения и держите на среднем огне. Не забывайте часто помешивать, чтобы фрукты не прилипли ко дну. Варить хурму нужно совсем недолго, около 10-15 минут.
По истечении этого времени снимите джем с огня и дайте ему немного остыть. После этого взбейте все в блендере до однородности.
[info_b]Таким образом, приготовление варенья из хурмы не должно занять более 30 минут.[/info_b]
Горячий джем разложите в стерилизованные и чистые банки, плотно укупорьте и переверните вверх дном. Наслаждайтесь!
Сколько стоит хурма в белорусских магазинах?
Хурма уже некоторое время лежит на полках магазинов. И стоит, конечно же, по-разному.
Например, в Доброцене, можно приобрести хурму за 5,15 BYN за килограмм.
В свою очередь в Gippo - по 7 рублей за кг.
Тем временем в Евроопте хурму продают за 8 рублей/кг.
А в Green - по 10 BYN.
Ранее Telegraf.news уже писал, что сезон хурмы в Беларуси достаточно короток. Поэтому, кроме варенья, хурму можно сохранить и по-другому. Оказывается, если заморозить плоды в каком-либо виде и держать ее в собственном морозильнике при температуре от -18°С до -25°С, то она там может находиться без ущерба для качества до 12 месяцев.
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