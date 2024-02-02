В белорусских кафе начали подавать «самый вирусный десерт интернета». Где и по чём попробовать «котопудинг»?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.02.2024 10:11 , Обновлено: 02.02.2024

В белорусских кафе на днях заметили "самый вирусный десерт интернета". Это желе, сделанное на основе сливок и молока, которое кулинарам знакомо под названием панакота, а пользователям интернета - как "котопудинг" из-за характерной формы, которую начали придавать десерту находчивые повара для пущей привлекательности. Узнали, где и по чём подают популярный десерт.

Так, в Минске попробовать шоколадный или ванильный “котопудинг” можно в кафе “Шедевр вкуса” на проспекте Победителей, 133. Там за порцию просят 6 рублей.

“Вкус сливочный, похож на растаявшее мороженое, а в комбо с горячем напитком становится ещё вкуснее!”, - рассказали те, кто уже успел попробовать этот десерт и поделиться завораживающими кадрами “танцующего котопудинга” в соцсетях.

Столичное заведение также продаёт этот десерт на вынос, но заранее предупреждает о том, что при его транспортировке следует проявлять особую осторожность, чтобы не повредить его уникальную форму.

Есть возможность попробовать “котопудинг” и у жителей Витебска. Его подают в кафе Pushkin Times по адресу: ул. Толстого, 4. Правда, там он стоит в два раза дороже, чем в Минске - 12 рублей за порцию, правда, и подают с дополнительным фруктовым муссом.

В комментариях некоторые зрители возмущались “неоправданно высокой” ценой на трендовый десерт, за которую якобы “можно 5 кг желе купить”, другие требовали от заведений показать форму, в которой готовится этот десерт, рассказать, где её купить, и выложить пошаговый рецепт его приготовления.

Впрочем, большинство комментариев сводились к возгласам умиления и восторга от дрожащих желеобразных “котиков” на тарелке.

“Мне настолько жалко, что я бы не съел”, - отметил один из зрителей.

Ранее Телеграф рассказал о “пельменном безлимите”, который предложило столичное кафе Jia, которое специализируется на азиатской кухне. Заведение за фиксированную сумму предложило посетителям съесть столько пельменей, сколько захочется. Единственное ограничение — по времени: уложиться нужно в полтора часа. Посмотрели, что входит в и во сколько он обойдётся.

Успеть за 1,5 часа. Кафе в Минске предложило клиентам пельменный безлимит. Сколько стоит?