В Беларуси выпустили «майонез» из гороха

Опубликовано: 10.02.2026 13:26 , Обновлено: 10.02.2026

Известный всем белорусам минский производитель майонезов объявил о старте продаж нового соуса. С виду он очень похож на майонез, но в нём, по утверждению компании, нет продуктов животного происхождения.

Новый «майонез» торговой марки «Золотая капля» состоит полностью из веганских ингредиентов. На Минском маргариновом заводе рассчитывают, что соус под очевидным названием «Веган» подойдёт тем, кто следует философии ЗОЖ (здорового образа жизни), соблюдающим пост и просто веганам и вегетарианцам.

Особенности соуса:

низкокалорийный продукт;

отсутствуют компоненты животного происхождения;

в основе соуса – гороховый белок, ценный растительный протеин;

без консервантов.

Кстати, на сайте производителя соуса пока нет, а потому полный состав посмотреть пока негде.

Гороховые соусы – не изобретение белорусских технологов. В мире часто встречаются подобные рецепты. Так, в Великобритании это традиционный гарнир-соус к знаменитому блюду Fish and Chips. Соус, представляющий ярко-зелёное, грубое пюре из сушёного маронифат-гороха с добавлением мяты и лимонного сока, подают к популярным закускам.

А в Индии горох часто добавляется в состав пряных подливок (грейви) на основе томатов, лука, кешью или кокосового молока. Такие соусы могут быть и самостоятельными блюдами, например: Matar Paneer (горох с сыром в соусе) или Aloo Matar (с картофелем).

Ранее же Минский маргариновый завод выпустил новинку в линейке своих майонезных соусов под брендом «Золотая капля». Отличительной особенностью новинки стал её цвет, которого точно не ожидаешь от классического майонеза – он нежно-розовый.

В Беларуси выпустили розовый майонез. А зачем или наконец-то?