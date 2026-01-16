В Беларуси выпустили розовый майонез. А зачем или наконец-то?

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Опубликовано: 16.01.2026 09:24 , Обновлено: 16.01.2026

Минский маргариновый завод выпустил новинку в линейке своих майонезных соусов под брендом "Золотая капля". Отличительной особенностью новинки стал её цвет, которого точно не ожидаешь от классического майонеза - он нежно-розовый.

Новинку производитель презентовал на днях в своих соцсетях и тут же получил живой отклик от потенциальных клиентов. Впрочем, мнения белорусов о том, получит ли розовый майонез популярность у покупателей, разделились. Кто-то, вторя популярному мему, задался вопросом “А зачем?”, кто-то, наоборот, заявил, что новиночка - их долгожданное “наконец-то”.

На сайте производителя новинки пока нет, но можно предположить, розовый цвет майонезу придали, подкрасив его свекольным соком.

Многие комментаторы в соцсетях отметили, что эту новинку следовало бы выпустить чуть раньше и тогда она однозначно стала бы хитом продаж, поскольку идеально подошла бы для заправки традиционного в Беларуси новогоднего салата - селёдки под “шубой”.

“Вам бы на месяц раньше среагировать - деньги бы считать не успевали”, - заметил один из зрителей в TikTok.

Судя по комментариям, именно любители “шубы” и есть главная целевая аудитория новинки.

“Ну наконец-то он появился. А то я давно ищу розовый майонез для селёдки под шубой”, - призналась одна из зрительниц под комментарии других любителей максимального упрощения кулинарных пируэтов - “Долгожданная новиночка!”, “Супер!”, “Где купить?”, “Мне это надо”.

Впрочем, далеко не все восприняли с таким энтузиазмом розовый майонез. Некоторые посчитали, что область применения этого майонезного соуса (так его было бы правильнее назвать) слишком узкая и даже та самая селёдка под “шубой” в принципе не нуждается в дополнительном красителе. По их словам, главный ингредиент салата - свекла - всё сделает сама.

“Зачем мне розовый оливье или крабовый? Брр. Под шубой сам себя покрасит”, - заметила одна из зрительниц.

“И куда его добавить кроме “под шубой”? Остальные салаты будут выглядеть стрёмно”, - поддержала её другая.

Впрочем, судя по тому, как много комментаторов настойчиво спрашивали, в каких магазинах искать розовый майонез и сколько стоит новинка, продукт найдёт-таки своего покупателя.