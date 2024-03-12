В Беларуси появится конкурент KFC? Что известно про новую сеть фастфуда

📷 Фото

Опубликовано: 12.03.2024 17:49 , Обновлено: 13.03.2024

В Беларуси может появиться еще одна сеть быстрого питания. Эту новость в своем телеграм-канале сообщил известный белорусский фуд-блогер Кокобай.

Речь идет о турецкой сети быстрого питания CTR Chicken. Компания, начавшая свою деятельность еще в 1996 году, сегодня быстро растет благодаря франчайзингу.

По информации на сайте, сейчас сеть CTR Chicken насчитывает более 100 ресторанов в 28 странах, среди которых есть, например, Казахстан.

В своем меню заведение предлагает куриные бургеры, крылышки, различные виды куриного мяса в панировке, салаты, картофель-фри и множество других типичных для подобных заведений блюд и продуктов. Вероятнее всего турецкая сеть фастфуда станет прямым конкурентом KFC и других заведений подобного формата.

“Визитной карточкой” турецких ресторанов CTR Chicken являются собственный рецепт панировки и специально разработанное для приготовления блюд кухонное оборудование.

Подробностей о том, где и когда откроется первая точка в Беларуси пока нет. Белорусский фуд-блогер наткнулся на рекламу о скором появлении CTR Chicken в Беларуси в Instagram, о чем и сообщил подписчикам.

Ранее Телеграф рассказывал, из чего делают наггетсы в магазине.

Из чего делают магазинные наггетсы на самом деле? Вот как приготовить полезные и вкусные самостоятельно