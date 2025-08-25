В Беларуси начали продавать виноград "со вкусом сахарной ваты". Что за он и сколько стоит?

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Опубликовано: 25.08.2025 11:19 , Обновлено: 25.08.2025

В одной из белорусских торговых сетей появился в продаже виноград Cotton Candy. По словам покупателей, на вкус он напомннает сладкую вату или карамель. Журналисты Telegraf.news узнали, что это за ягоды и сколько стоят.

Что это за виноград?

Cotton Candy (в переводе с английского “Сахарная вата”) — торговая марка сладкого белого столового винограда сорта IFG Seven, вкус которого сравнивают с сахарной ватой. При этом искусственных ароматизаторов в нем быть не должно.

Этот сорт вывел садовод Дэвид Кейн и его команда в компании International Fruit Genetics (IFG), занимающаяся селекцией фруктов, расположенной в американском штате Калифорния, США. Теперь его выращивают также в Перу, Испании, Италии, Чили, Бразилии, Южной Африке, Австралии, Египте и Мексике.

Известно, что виноград Cotton Candy имеет показатель сладости от 19 до 20 градусов Брикса (мера для измерения содержания растворенного сахара в растворе). Для сравнения: большинство сортов винограда имеют показатель сладости от 17 до 18 градусов Брикса.

В 100 граммах ягод сорта Cotton Candy содержится около 18 граммов сахара, что примерно на 2 грамма больше, чем в обычном столовом винограде.

К слову, в нем нет косточек.

Что говорят белорусы про вкус Cotton Candy?

Те, кто уже попробовал виноград, говорят, что по вкусу он действительно напоминает сладкую вату, карамель и называют “вкусовым разрывом”.

А некоторые говорят, что особо не почувствовали сахарной ваты или почувствовали только тогда, когда съели много. Кто-то сетует, что отдал деньги за “обычный виноград кишмиш”.

Но в целом в соцсетях пользователи сходятся во мнении, что ягоды очень вкусные.

Сколько стоит необычный виноград?

Продают этот сорт, например, в магазинах Санта - в упаковках по 250, 500 и 750 г. К нам его привезли из Испании. Но цена немного кусается - за килограмм придется отдать 25 рублей.

Для сравнения - виноград кишмиш сейчас можно найти в разных магазинах за 7 рублей/кг.

Ранее Telegraf.news писал, что на полках одного из белорусских магазинов заметили довольно необычный фрукт — ююба, который внешне (да и внутренне) напоминает маленькие яблочки. Журналисты Telegraf.news разобрались, что это такое, полезно ли, где купить и по какой цене.

В Беларуси начали продавать ююбу. Что это и сколько стоит?