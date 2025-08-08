В Беларуси начали продавать ююбу. Что это и сколько стоит?

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Опубликовано: 08.08.2025 10:37 , Обновлено: 08.08.2025

На полках одного из белорусских магазинов заметили довольно необычный фрукт - ююба, который внешне (да и внутренне) напоминает маленькие яблочки. Журналисты Telegraf.news разобрались, что это такое, полезно ли, где купить и по какой цене.

Что же такое ююба?

Фрукт известен под разными названиями — зизифус настоящий, унаби обыкновенная, ююба китайская, китайский финик, а также «французская грудная ягода». Растет он в странах Южной и Восточной Азии, в Японии, Австралии, а также на юге Европы (Средиземноморье),

Само растение - это колючий кустарник или небольшое дерево 5—10 м высотой с толстой корой, которое цветет и плодоносит, как правило, в июне-октябре.

Плоды у него небольшие и гладкие. Сначала имеют бледно-жёлтый цвет, затем красно-коричневый. В Беларуси продают сейчас фрукт именно желтый, с коричневым вставками.

Вкус многие описывают как сладкий, похожий на смесь груши и яблока. А внутри у него — небольшая косточка.

Кстати, из-за их сладкого вкуса и тягучей текстуры их часто сушат и используют для приготовления конфет и десертов в тех частях Азии, где они обычно произрастают.

Полезен ли китайский финик?

По словам диетолога, магистра наук Саванны Шумейкер на портале Healthline, зизифус низкокалорийный, но богатый клетчаткой, витаминами и минералами.

В порции 100 гр или примерно 3 фруктах содержатся:

Калорий: 79;

Белки: 1 грамм;

Жиры: 0 грамм;

Углеводы: 20 грамм;

Клетчатка: 10 грамм;

Витамин С: 77% от дневной нормы.

Калий: 5% от дневной нормы.

Он содержит небольшое количество нескольких витаминов и минералов, но особенно богат витамином С, важным витамином, обладающим антиоксидантными и иммуностимулирующими свойствами.

В нем также достаточно калия, который играет жизненно важную роль в поддержании мышечного тонуса и электролитного баланса.

Где в Беларуси нашли ююбу?

Непривычный для белорусов фрукт появился в августе в сети магазинов “Санта”. Правда, за небольшую упаковку весом 450 грамм придется выложить 11,99 рубля.

Мнением о фрукте также поделились в соцсетях блогер из Бреста @onni.yumyum и @revizor_belarus:

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