Учёные проверили чипсы. Результат экспертов удивил
Один из самых известных потребительских журналов Германии Öko-Test изучил 20 упаковок картофельных чипсов, в том числе семь так называемых органических. Результаты исследования (там были и чипсы, которые продаются в Беларуси) удивили экспертов. Оказалось, что многие виды полны вредных веществ. Как ни парадоксально, но наиболее вредными могут оказаться именно «экологические».
Понятно, что чипсы – не совсем здоровый перекус. Выжареный до хруста в раскалённом растительном картофель явно не тянет на приз самой полезной пищи. Однако результаты проверки чипсов таких производителей, как: PepsiCo, Intersnack, Alnatura, Dennree, а также собственных брендов сетей Lidl, Aldi, Kaufland, Rewe, Netto, Edeka, просто поразили.
Самые частые “находки” выявленные в ходе исследования:
- акриламид;
- следы минерального масла;
- сложные эфиры глицидных жирных кислот;
- гликоалкалоиды;
- пестициды.
Чипсы с канцерогенным акриламидом
Тест Öko-Test показал содержание акриламида в восьми продуктах из 20. Ранее эксперименты на животных показали, что это вещество канцерогенно. А самым удивительным стало то, что традиционные производители справляются с этой проблемой лучше, чем те, что завабт об органическом происхождении своих чипсов.
Одно из возможных объяснений заключается в том, что использование ингибиторов микробов запрещено в органическом сельском хозяйстве. Для длительного хранения картофеля необходима температура от двух до четырех градусов тепла. Однако холодная среда приводит к накоплению в клубне сахаров, таких как глюкоза или фруктоза. Это, в свою очередь, может способствовать образованию большего количества акриламида во время жарки.
“Однако условия хранения органического картофеля не могут служить оправданием того, что некоторые органические чипсы превышают рекомендованные в ЕС значения для картофельных чипсов”, — подчеркнули эксперты Öko-Test.
Откуда там минеральное масло?
В результате исследования три вида органических чипсов также содержали ароматические углеводороды минерального масла (MOAH), которые могут содержать канцерогенные соединения. “Мы считаем, что ни MOSH/MOSH, ни аналоги MOAH не должны содержаться в чипсах. Производители продуктов питания должны выявить источники загрязнения и устранить их, говорится в докладе”, - рассказали в Öko-Test.
MOAH расшифровывается как ароматические углеводороды минерального масла. МОАХ может быть канцерогенным (вызывающим рак), но в настоящее время недостаточно данных для определения установленных пределов содержания МОАХ в продуктах питания.
Зачем в чипсах глицидные эфиры жирных кислот и пестициды?
Эти соединения были обнаружены в четырех упаковках органических чипсов. Это опасно, поскольку в организме они могут превращаться в глицидол, обладающий канцерогенным и мутагенным действием. Эфиры жирных кислот относятся к числу примесей, образующихся в процессе производства, особенно при рафинации растительных масел и жиров.
“Загрязнители чаще всего встречаются в больших количествах в органических продуктах. Поставщикам необходимо внести множество улучшений в контроль качества”, - говорится в отчете.
Эксперты немецкого журнала также раскритиковали производителей чипсов за наличие в их продукции пестицидов. Обнаруженные химические вещества: хлорпрофам и диметилнафталин. Особенно первый пестицид в высоких концентрациях раздражает кожу и глаза, и он также может быть канцерогенным.
Как делают чипсы
Ранее Телеграф писал, что чипсы — это закуски, которые любят многие белорусы, как дети так и взрослые. Нам нравится перекусывать ими во время просмотра телевизора, на вечеринках, в совместных поездках или просто так, без причины. Но не все задумываются, из чего же на самом деле и как делают чипсы? Рассказываем, чего точно не должно быть в их составе.
Из чего на самом деле делают чипсы? Вот что белорусы не должны видеть в составе