Учёные изобрели "умную" упаковку для еды. Почему на ней не нужно указывать сроки годности?

Опубликовано: 04.06.2024 13:01 , Обновлено: 04.06.2024

Учёные из Канады озаботились ростом пищевых отравлений и избытком отходов еды и разработали "умную" упаковку, на которой не нужно указывать сроки годности. По мнению учёных, изобретение не только поможет решить озвученные проблемы, но и сохранит свежесть продуктов надольше. О том, как это работает, рассказало издание Independent.

Профессор Тохид Дидар из канадского Университета Макмастера совместно с командой разработал “умную” упаковку для пищевых продуктов, которая сможет определять и информировать покупателей о свежести помещённой в неё еды с помощью специального индикатора. Данная упаковка, по мнению учёных, должна помочь решить проблему пищевых отравлений и отходов в будущем.

В качестве иллюстрации того, как работает упаковка, учёные привели следующий пример. Когда покупатель взял упаковку молока, срок годности которой, как указано на этикетке, истекает на следующий день, он, вероятнее всего, оставит его на полке и отправится на поиски более свежего продукта, ориентируясь на срок годности, указанный на упаковке. Исходное молоко останется некупленным и у магазина не останется другого выбора, кроме как выбросить его, несмотря на то, что оно еще пригодно для питья несколько дней.

Подобным образом почти треть всех продуктов питания в мире, производимых для потребления человеком, ежегодно выбрасывается или теряется, что составляет около 1, 3 миллиарда тонн. Этого достаточно, чтобы накормить 2 миллиарда человек, что в 10 раз больше всего населения Сша, считают учёные.

Чтобы решить этот вопрос, команда профессора Дидара решила разработать систему с указателями свежести продукта продукта без указания сроков годности. Полагается, что она будет размещена в виде маркеров на упаковке и своим цветом уведомит покупателя о свежести продукта, находящегося внутри. Встроенные датчики будут функционировать посредством маркеров, измеряющих pH пищевых продуктов, которые, в частности, просигнализируют о присутствии кишечной палочки или сальмонеллы.

Инженеры и биохимики Макмастера пошли еще дальше и обнаружили, что “хорошие вирусы” называемые бактериофагами или фагами, можно использовать для уничтожения “плохих” бактерий и патогенов - тех, которые вызывают болезни или скорую порчу продуктов. Это особенно разумно, учитывая недавнюю негативную реакцию на антибиотики, которые, будучи эффективными, также уничтожают множество полезных бактерий в организме, нарушая естественный баланс нашего кишечника. По словам профессора Дидара, использование фагов было бы гораздо более полезным.

Исследования, проведенные учёными в отношении сроков годности, показали, что даты часто неточны. Причем мясо, в частности, по-прежнему безопасно употреблять в пищу гораздо дольше, чем указано на традиционной маркировке со сроком годности. Сроки годности в настоящее время установлены очень консервативно, чтобы быть в безопасности по очевидным причинам (потенциальные судебные иски, если производитель случайно отравит кого-то, являются основным среди них).

На данный момент команда изобрела и разработала четыре типа умной упаковки: Sentinel Wrap — пластиковую упаковку, которая может обнаруживать и визуально сигнализировать, когда ее содержимое испортилось; портативный тест, который дает результаты в режиме реального времени, позволяя оптовикам и розничным продавцам, используя специальные считыватели, обнаруживать, изолировать и изымать определенные испорченные товары до их продажи (избегая ненужных массовых отзывов). «Лаборатория на упаковке» — крошечный самоактивирующийся тест, встроенный в лоток с рыбой или мясом, который визуально указывает, когда продукт испортился; и, наконец, распыляемый, безопасный для пищевых продуктов гель, состоящий из органических бактериофагов, которые уничтожают вредные бактерии, вызывающие порчу пищевых продуктов.

Но, как всегда, все сводится к цене.

“Производители не хотят добавлять ни копейки к стоимости упаковки”, — посетовал профессор Дидар.

Химические вещества, которые он и его команда используют, недороги; они оптимизировали свою упаковку так, чтобы она не добавляла более 10–20 центов за продукт. Но даже эта цифра в настоящее время считается слишком высокой на нынешнем рынке, где продовольственная инфляция сильно ударила по потребителям во всем мире.

Профессор Дидар уверен, что производители должны всё равно перейти на подобные упаковки.

“В эпоху устойчивого развития речь идет не только об экономической отдаче инвестиций, но и о социальных и экологических последствиях. Все три одинаково важны в пирамиде. Нам необходимо повышать осведомленность, и чтобы все объединились, чтобы добиться развития технологии, которая, да, добавит пару копеек к каждому пищевому продукту, но предотвратить огромные отходы», - заявил исследователь.

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