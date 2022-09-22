В Беларуси запретили продавать опасные лапшу и сушеного желтого полосатика

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Опубликовано: 22.09.2022 15:55 , Обновлено: 06.10.2022

В Госстандарт РБ 22 сентября сообщили, что нашел в лапше быстрого приготовления небезопасные красители. Также в список запрещенных попал сушеный «Желтый полосатик» и еще 5 товаров.

Под запрет реализации, ввоза и обращения попала лапша быстрого приготовления с куриным бульоном «Анаком». Производитель — ООО «Импрод» в Москве, Россия.

В продукции нашли заявленную в маркировке пищевую добавку, краситель Е160а. Его использование при производстве макаронных изделий не допускается.

Также 22 сентября небезопасным Госстандарт признал:

комплект постельного белья торговой марки «АРТПОСТЕЛЬ», 2,0-спальный (бязь) «Изумрудный дворец»;

комплекты кухонных полотенец вафельных торговой марки «АРТДИЗАЙН» — «Кофе» и «Кошки»;

светильник светодиодный торговой марки «Camelion»,

треску солено-сушеную с перцем торговой маркой «Chipka»;

«Желтый полосатик» желтополосый селар сушено-вяленый (пласт клипфискной разделки) с маркировкой «Рыбка Астраханкина»;

сапоги резиновые торговой марки «Сказка», артикул S39302 (малодетская группа);

открытые туфли для девочек торговой марки «Капитошка»;

угловую шлифовальную машину торговой марки «Favourite».

Подробную информацию можно найти по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что в Госстандарте 13 сентября назвали 4 опасных российских продукта, который запретили продавать в Беларуси. Среди них — лечо, томатная паста, а также сладости.

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