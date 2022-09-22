В Беларуси запретили продавать опасные лапшу и сушеного желтого полосатика
В Госстандарт РБ 22 сентября сообщили, что нашел в лапше быстрого приготовления небезопасные красители. Также в список запрещенных попал сушеный «Желтый полосатик» и еще 5 товаров.
Под запрет реализации, ввоза и обращения попала лапша быстрого приготовления с куриным бульоном «Анаком». Производитель — ООО «Импрод» в Москве, Россия.
В продукции нашли заявленную в маркировке пищевую добавку, краситель Е160а. Его использование при производстве макаронных изделий не допускается.
Также 22 сентября небезопасным Госстандарт признал:
- комплект постельного белья торговой марки «АРТПОСТЕЛЬ», 2,0-спальный (бязь) «Изумрудный дворец»;
- комплекты кухонных полотенец вафельных торговой марки «АРТДИЗАЙН» — «Кофе» и «Кошки»;
- светильник светодиодный торговой марки «Camelion»,
- треску солено-сушеную с перцем торговой маркой «Chipka»;
- «Желтый полосатик» желтополосый селар сушено-вяленый (пласт клипфискной разделки) с маркировкой «Рыбка Астраханкина»;
- сапоги резиновые торговой марки «Сказка», артикул S39302 (малодетская группа);
- открытые туфли для девочек торговой марки «Капитошка»;
- угловую шлифовальную машину торговой марки «Favourite».
Подробную информацию можно найти по ссылке.
Ранее Телеграф писал, что в Госстандарте 13 сентября назвали 4 опасных российских продукта, который запретили продавать в Беларуси. Среди них — лечо, томатная паста, а также сладости.