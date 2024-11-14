"Убийца дубайского шоколада" - Белоруска придумала рецепт шоколадки с картошкой. Как сделать?

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Опубликовано: 14.11.2024 09:28 , Обновлено: 14.11.2024

Тема с пресловутым дубайским шоколадом уже который месяц продолжает штурмовать просторы соцсетей. Для большинства белорусов раздобыть оригинальное лакомство — задача со звёздочкой, однако многие кондитеры всё чаще пытаются создать знаменитый десерт самостоятельно. Более того, некоторые уже идут дальше и изобретают новые впечатляющие вкусы. Так, белорусская фудблогерша предложила приготовить шоколад с… картошкой. Странное сочетание поставило в тупик многих сладкоежек.

В одном из недавних роликов популярная в TikTok фудблогер Самира, публикующая контент под ником leydi_sara, попробовала дубайский шоколад, приготовленный в одном из городских заведений. Девушка осталась разочарована вкусом. По её мнению, хайп вокруг самого популярного лакомства 2024 года преувеличен, и знаменитая шоколадка не стоит потраченных средств.

Спустя некоторое время фудблогер предложила свою альтернативу вирусному десерту и показала, как приготовить шоколадку с картошкой. Новоявленный рецепт автор нарекла “белорусской шоколадкой с картошкой”.

[info_b]Фудблогер Самира — автор кулинарного видеоблога с 1,7 миллиона подписчиков в TikTok, также ведёт блог «На кухне с Самирой» на YouTube, Telegram, Яндекс Дзен и в Instagram. Её рецепты собирают миллионы просмотров в соцсетях и уже успели сложиться в электронную книгу.[/info_b]

“Это капец как вкусно! Обязательно попробуйте этот рецепт. Не дубайский шоколад пиарьте, а свою продукцию, отечественную!” - призвала белоруска.

Рецепт шоколада с картошкой

Ингредиенты:

упаковка чипсов без сильных ароматизаторов (например, “Лэйс” с солью),

Сгущённое молоко,

арахисовая паста,

шоколад молочный (в видео “Спартак”),

дроблёный миндаль (по желанию).

Приготовление:

Смешайте в миске чипсы с несколькими столовыми ложками сгущёнки и одной большой ложкой с горкой арахисового масла. Получившуюся смесь уложите в силиконовые формочки и поставьте в морозильную камеру слегка подморозить. Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте по желанию дроблёный миндаль. Достаньте заготовки из морозилки, выньте из формочек и окуните в шоколад. Готовые шоколадные “шарики” разместите на силиконовом коврике и остудите.

Шоколадки с картошкой готовы!

По словам автора, такой десерт получается очень вкусным и хрустящим, а рецепт достоин жизни и повторения.

Тем не менее многие комментаторы отнеслись к нему крайне скептически.

“Без обид, даже не знаю, что со мной должно случиться в жизни, чтобы я это приготовила и съела”, - написала одна из пользовательниц под видео.

“Чипсы полить сгущёнкой? Это ж нужно додуматься!” - ещё один комментарий под видео.

“Ну это уже какой-то андеграунд”, — высказалась другая.

“Может, всё-таки оставим классическую картошку пирожное?” - засомневался ещё кто-то.

Однако многие комментаторы увидели потенциал в родившемся лакомстве. Некоторые заметили, что сочетание сладкого и солёного уже не ново, а на мировом рынке существуют и другие десерты, в которых чипсы сочетаются с шоколадом.

“Это будет топовое блюдо. Люди, вы что в комментах возмущаетесь? Посмотрите, как набирает обороты мороженое с неординарными начинками: базилик, бекон, грибы, морская капуста…” - не согласилась со скептиками под видео одна из подписчиц.

“Отвечаю вам, это очень вкусно. Всегда нравилось сочетание чипсов с чем-то сладким”, — заверил другой комментатор.

“Кто знает, быть может это убийца дубайского шоколада”, — предположила одна пользовательница.

“Возмущаются, а видео в избранное посмотрите, сколько добавили. Явно будут пробовать”, - заметила одна из подписчиц, что цифра в закладках перевалила за тысячу.

Некоторые комментаторы предложили модифицировать рецепт и использовать другие добавки для шоколада.

“Лучше кукурузные хлопья. Картошка со временем станет мягкой и не будет хруста”, — посоветовал кто-то.

Ранее Telegraf.news писал о том, что мировые соцсети пестрят рецептами и попытками блогеров приготовить модные лакомства. Одним из самых желанных из них наряду с дубайским шоколадом стало японское пирожное моти. Белорусский фудблогер поделилась рецептом, в котором можно приготовить его без специальной клейкой рисовой муки. Такие моти обойдутся выгоднее и будут ближе к традиционному японскому рецепту.

Дешевле в 4 раза. Белоруска показала, как приготовить японские моти без специальной рисовой муки