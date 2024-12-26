"Ты будешь столько пить?" - Британцы выбрали "лучшую белорусскую сгущенку"

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Опубликовано: 26.12.2024 13:21 , Обновлено: 26.12.2024

Британский блогер Уилл Эггертон, который продолжительное время гостил в Беларуси, уже вернулся на родину. И привез туда две банки белорусской сгущенки: глубокскую и рогачевскую. Эггертон дал попробовать продукт своим родителям и спросил у них, какой лучше.

Пробовать сгущенку британцы решили с помощью бокалов. Сперва они обратили внимание на консистенцию продукта.

Рогачевскую сгущенку назвали “очень густой”, “липкой” и “очень сладкой”, как карамель. И из-за густоты родители блогера пробовали сгущенку из Рогачева из банки.

А глубокскую уже налили в бокалы. “Ты будешь столько пить?” - спросил Уилл, пока его мать лила эту сгущенку в сосуд. Она посчитала ее “соленой” и “более жидкой”. Ей больше понравилась рогачевская. Отец блогера тоже решил, что сгущенка из Гомельской области вкуснее.

Конечно, в комментариях ожидаемо вспыхнула битва фанатов глубокской и рогачевской сгущенки. “Рогачевская сгущенка реально самая вкусная из всех! Всегда беру только ее”, - поделилась одна пользовательница TikTok. Но не все с ней согласились.

“Для белорусов обе сгущенки вкусные”, - считает другой.

“Родители, моргните, если он взял вас в заложники и пытает сгущенкой”, - пошутила комментаторша.

«Где эта вся сгущенка?» — В TikTok показали, сколько видов есть рогачевской. У белорусов возник логичный вопрос

Многие спрашивали, как блогер провез сгущенку через границу с Литвой. Раньше он в одном из роликов утверждал, что этот продукт у него отобрали на границе. “Очень добрый дядя на границе разрешил мне привезти две банки”, - ответил Эггертон в одном из комментариев.

Ранее Telegraf.news писал, что искусственный интеллект определил, какая сгущенка лучше - глубокская или рогачевская. Спросили у трех качественных моделей ИИ: Gemini 1.5 Flash, Microsoft Copilot и YaGPT.

Какая сгущёнка лучше — глубокская или рогачёвская? Вот что ответил искусственный интеллект