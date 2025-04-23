"Теперь сахара больше, чем в коле" - Белорусы заметили пропажу апельсинового сока из Fanta

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Опубликовано: 23.04.2025 18:28 , Обновлено: 23.04.2025

В соцсети Threads белорусы заметили, что из состава популярного газированного напитка Fanta пропал апельсиновый сок, хотя раньше он был там. Еще, судя по информации на этикетке напитка, в нем повысилось содержание сахара.

По [link href=“https://www.threads.net/@artemr1ov/post/DIui2LAohRK?xmt=AQGzyYSwVdqj0U7sCmSeCSeXEqwzhP8o3ulWSaV64mWcvQ” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликованным [/link] одним пользователем фото в Threads заметно, что раньше в составе напитка на третьем месте после воды и сахара был апельсиновый сок, а теперь его нет. Изменился и цвет газировки: стал темнее.

Фото: artemr1ov / Threads

А на этикетке вместо надписи «Содержит апельсиновый сок» разместили слова «Апельсиновый вкус», [link href=“https://money.onliner.by/2025/04/23/fanta” target=“_blank” rel=“noopener”] обратило [/link] внимание издание Onliner. И если раньше напиток назывался безалкогольным газированным обогащенным “Фанта” Апельсин”, то теперь это напиток безалкогольный газированный “Фанта” со вкусом апельсина”.

Фото: snowman.lee / Threads

“Раньше кола была самой насыщенной сахаром. Вчера я посмотрел на состав новой Fanta, в ней теперь сахара больше, чем в коле”, - поделился читатель этого онлайн-портала. Так, в прежней версии напитка на 100 мл было 8 г сахара, в новой — 13,4 г.

В Threads пользователь, который заметил пропажу апельсинового сока в Fanta, сказал, что ее цена осталась той же. “Предлагаю жестко ныть и игнорировать новый напиток, в котором на 60% больше сахара и нет апельсинового сока. Я лучше буду платить по 5 рублей за бутылку, чем пить эту недофанту. Кстати, по номеру, указанному на каждой упаковке, не берут трубку. И узнать, с чем связано данное изменение состава, не представляется возможным”, - написал другой пользователь этой платформы.

“Так там сока было 3% всего, не думаю, что вы особо разницу почувствуете”, - считает третий.

Кто-то сказал, что такое изменение - из-за “неурожая апельсинов”: “Все производители заявляли, что будут подмешивать мандарины/ клементины и прочие похожие цитрусовые в состав соков/напитков. Нет сырья”.

Впрочем, это лишь предположение. Производитель Fanta в РБ - «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» - пока не прокомментировал изменение.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы пожаловались на исчезновение с полок магазинов сока марки Rich, причем одного конкретного — апельсинового. Вместо него стали выпускать нектар. На жалобы покупателей отреагировал производитель.

«Превратился в нектар с непонятной ценой» — Белорусы пожаловались на исчезновение известного сока. Производитель ответил