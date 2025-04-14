"Превратился в нектар с непонятной ценой" - Белорусы пожаловались на исчезновение известного сока. Производитель ответил

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Опубликовано: 14.04.2025 15:47 , Обновлено: 14.04.2025

Белорусы пожаловались на исчезновение с полок магазинов сока марки Rich, причем одного конкретного - апельсинового. Вместо него стали выпускать нектар. На жалобы покупателей отреагировал производитель.

“Вместо него [апельсинового сока] появился нектар, и почему-то оказалось, что он стоит дороже соков в этой линейке”, - поделился читатель издания Onliner. В одном из магазинов цена апельсинового нектара была 5,02 рубля, яблочный сок стоил 4,43 рубля (за литр), столько же - вишневый нектар.

Фото: Onliner

«Сок превратился в нектар с непонятной ценой», - утверждает другой белорус.

Журналист Telegraf.news решил посмотреть ситуацию с продукцией Rich в интернет-магазинах. Так, в Edostavka апельсинового сока нет, чисто апельсинового нектара - тоже. Но предложили купить нектар из апельсинов и манго. За литр - 5,34 рубля. Это дороже, чем литровая упаковка яблочного и мультифруктового сока, а также вишневого нектара (4,9 рубля), но ровно столько же (5,34) стоит грейпфрутовый сок Rich.

В интернет-магазине сети Green апельсинового сока Rich мы тоже не нашли, только виноградный, мультифруктовый, яблочный, грейпфрутовый, томатный с солью. Но есть такой же, как в предыдущем магазине, нектар из апельсинов и манго. Он стоит столько же, сколько виноградный и грейпфрутовый сок (за 1 л - 4,83), но дороже яблочного (4,43), грейпфрутового (4,83), мультифруктового (4,43) и томатного (4,11).

Издание Onliner [link href=“https://money.onliner.by/2025/04/14/ischez-populyarnyj-sok” target=“_blank” rel=“noopener”] попросило [/link] производителя прокомментировать исчезновение апельсинового сока Rich. “Производители соковой и сокосодержащейпродукции, реализуемой унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», периодически проводят пересмотр ассортиментного портфеля по отдельным товарным позициям c учетом потребительских трендов”, - ответили там. Как определили эти “потребительские тренды”, не уточнили.

Фото: Onliner

На сайте “Coca-Cola HBC Беларусь” апельсинового сока [link href=“https://by.coca-colahellenic.com/ru/our-24-7-portfolio/juice/rich” target=“_blank” rel=“noopener”] нет [/link], а есть уже знакомый нам по скриншотам выше нектар из апельсинов и манго Rich, а также апельсиновый нектар.

Ранее Telegraf.news писал, что покупатели в минских магазинах заметили, что с полок исчез популярный напиток на растительной основе под брендом PLANTO (ранее Alpro) либо его ассортимент резко сократился. Этот продукт компании Danone, похоже, разделил судьбу других известных марок этого же гиганта («Активиа», «Растишка», Actimel), дефицит которых наблюдался ранее. В Мингорисполкоме поспешили дать объяснение происходящему.

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