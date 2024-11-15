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"Такой вижу впервые" - Белорусы устроили "битву подарков" ко Дню сельхозработника. Где дали больше 20 видов продуктов?

"Такой вижу впервые" - Белорусы устроили "битву подарков" ко Дню сельхозработника. Где дали больше 20 видов продуктов?
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Белорусы опубликовали в TikTok ролики, в которых похвастались подарками от предприятий, где они трудятся, ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В основном комментаторы удивлялись объему презентов, но были и те, кто остался не в восторге.

Так, первый ролик - от работницы ОАО “АгроНива” в Каменецком районе на Брестчине. Вот что ей подарили:

  • масло рапсовое, 2 бутылки,
  • крупа манная, 1 пачка,
  • крупа гречневая, 2 пачки,
  • мед, 2 кило,
  • 2 кило сахара,
  • 1 кг перловой крупы,
  • 2 упаковки овсяных хлопьев,
  • пшеничная мука, 2 кг,
  • топленое масло гхи, 1 пачка,
  • 2 упаковки сладкосливочного масла и 1 кислосливочного,
  • домашний окорочок,
  • полендвица,
  • сервелат с телятиной,
  • карбонад,
  • ветчина “Балерон”,
  • рулет “По-домашнему”,
  • колбаски “Тирольские”,
  • колбаски “Баварские”,
  • колбасы “Изысканная” и “Миланская”,
  • 7 пачек разного сыра,
  • две намазки на хлеб и бутерброды.

“Молодцы руководство. Не экономят на сотрудниках. Пусть раз в год, но очень приятно. Шикарный набор”, - написала одна пользовательница TikTok под роликом.

В основном были положительные комментарии наподобие этого, но люди выражали и противоположные мнения: “А теперь задумайтесь, почему вам дали премию продуктами, а не деньгами?”

“Почему столько злорадства ? В сельском хозяйстве очень тяжелый труд! По себе знаю. И такие продуктовые наборы дают во многих колхозах. И что в этом плохого? Это благодарность за наш труд!” - поделилась своим мнением еще одна комментаторша.

На втором ролике показали подарок к этому же празднику от предприятия «Большевик-Агро» в Солигорском районе на Минщине. Вот какая продукция:

  • сельдь “Матиас”,
  • морская капуста “Санта Бремор”,
  • намазка на хлеб этого же производителя,
  • 2 пачки сливочного масла,
  • сыр,
  • несколько колбас,
  • буженина,
  • 2 пачки майонеза,
  • колбаски,
  • фарш,
  • мясо в маринаде и без.

“Нам по 600 рублей [дали], пожалуй, я выберу деньги”, - написал один комментатор.

“Сколько смотрю на подарки ко Дню сельского хозяйства, которые рекламируют, но такой вижу впервые. Круто!!!” - поделился другим мнением второй.

“Ого, такое еще бывает??? Тогда это круто. Так [уходит] ползарплаты на это”, - рассказала третья.

[info_b]День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Беларуси отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября. В этом году это 17 ноября.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что подарили к этому празднику сотрудникам производителя молочной продукции “Бабушкіна крынка”. На видео был полный стол товаров, причем не только «молочка».

«Как съесть столько?» — В TikTok показали подарок от белорусского предприятия ко Дню сельхозработника

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