"Такой вижу впервые" - Белорусы устроили "битву подарков" ко Дню сельхозработника. Где дали больше 20 видов продуктов?

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Опубликовано: 15.11.2024 16:30 , Обновлено: 15.11.2024

Белорусы опубликовали в TikTok ролики, в которых похвастались подарками от предприятий, где они трудятся, ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В основном комментаторы удивлялись объему презентов, но были и те, кто остался не в восторге.

Так, первый ролик - от работницы ОАО “АгроНива” в Каменецком районе на Брестчине. Вот что ей подарили:

масло рапсовое, 2 бутылки,

крупа манная, 1 пачка,

крупа гречневая, 2 пачки,

мед, 2 кило,

2 кило сахара,

1 кг перловой крупы,

2 упаковки овсяных хлопьев,

пшеничная мука, 2 кг,

топленое масло гхи, 1 пачка,

2 упаковки сладкосливочного масла и 1 кислосливочного,

домашний окорочок,

полендвица,

сервелат с телятиной,

карбонад,

ветчина “Балерон”,

рулет “По-домашнему”,

колбаски “Тирольские”,

колбаски “Баварские”,

колбасы “Изысканная” и “Миланская”,

7 пачек разного сыра,

две намазки на хлеб и бутерброды.

“Молодцы руководство. Не экономят на сотрудниках. Пусть раз в год, но очень приятно. Шикарный набор”, - написала одна пользовательница TikTok под роликом.

В основном были положительные комментарии наподобие этого, но люди выражали и противоположные мнения: “А теперь задумайтесь, почему вам дали премию продуктами, а не деньгами?”

“Почему столько злорадства ? В сельском хозяйстве очень тяжелый труд! По себе знаю. И такие продуктовые наборы дают во многих колхозах. И что в этом плохого? Это благодарность за наш труд!” - поделилась своим мнением еще одна комментаторша.

На втором ролике показали подарок к этому же празднику от предприятия «Большевик-Агро» в Солигорском районе на Минщине. Вот какая продукция:

сельдь “Матиас”,

морская капуста “Санта Бремор”,

намазка на хлеб этого же производителя,

2 пачки сливочного масла,

сыр,

несколько колбас,

буженина,

2 пачки майонеза,

колбаски,

фарш,

мясо в маринаде и без.

“Нам по 600 рублей [дали], пожалуй, я выберу деньги”, - написал один комментатор.

“Сколько смотрю на подарки ко Дню сельского хозяйства, которые рекламируют, но такой вижу впервые. Круто!!!” - поделился другим мнением второй.

“Ого, такое еще бывает??? Тогда это круто. Так [уходит] ползарплаты на это”, - рассказала третья.

[info_b]День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Беларуси отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября. В этом году это 17 ноября.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что подарили к этому празднику сотрудникам производителя молочной продукции “Бабушкіна крынка”. На видео был полный стол товаров, причем не только «молочка».

«Как съесть столько?» — В TikTok показали подарок от белорусского предприятия ко Дню сельхозработника