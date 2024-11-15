"Такой вижу впервые" - Белорусы устроили "битву подарков" ко Дню сельхозработника. Где дали больше 20 видов продуктов?
Белорусы опубликовали в TikTok ролики, в которых похвастались подарками от предприятий, где они трудятся, ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В основном комментаторы удивлялись объему презентов, но были и те, кто остался не в восторге.
Так, первый ролик - от работницы ОАО “АгроНива” в Каменецком районе на Брестчине. Вот что ей подарили:
- масло рапсовое, 2 бутылки,
- крупа манная, 1 пачка,
- крупа гречневая, 2 пачки,
- мед, 2 кило,
- 2 кило сахара,
- 1 кг перловой крупы,
- 2 упаковки овсяных хлопьев,
- пшеничная мука, 2 кг,
- топленое масло гхи, 1 пачка,
- 2 упаковки сладкосливочного масла и 1 кислосливочного,
- домашний окорочок,
- полендвица,
- сервелат с телятиной,
- карбонад,
- ветчина “Балерон”,
- рулет “По-домашнему”,
- колбаски “Тирольские”,
- колбаски “Баварские”,
- колбасы “Изысканная” и “Миланская”,
- 7 пачек разного сыра,
- две намазки на хлеб и бутерброды.
“Молодцы руководство. Не экономят на сотрудниках. Пусть раз в год, но очень приятно. Шикарный набор”, - написала одна пользовательница TikTok под роликом.
В основном были положительные комментарии наподобие этого, но люди выражали и противоположные мнения: “А теперь задумайтесь, почему вам дали премию продуктами, а не деньгами?”
“Почему столько злорадства ? В сельском хозяйстве очень тяжелый труд! По себе знаю. И такие продуктовые наборы дают во многих колхозах. И что в этом плохого? Это благодарность за наш труд!” - поделилась своим мнением еще одна комментаторша.
На втором ролике показали подарок к этому же празднику от предприятия «Большевик-Агро» в Солигорском районе на Минщине. Вот какая продукция:
- сельдь “Матиас”,
- морская капуста “Санта Бремор”,
- намазка на хлеб этого же производителя,
- 2 пачки сливочного масла,
- сыр,
- несколько колбас,
- буженина,
- 2 пачки майонеза,
- колбаски,
- фарш,
- мясо в маринаде и без.
“Нам по 600 рублей [дали], пожалуй, я выберу деньги”, - написал один комментатор.
“Сколько смотрю на подарки ко Дню сельского хозяйства, которые рекламируют, но такой вижу впервые. Круто!!!” - поделился другим мнением второй.
“Ого, такое еще бывает??? Тогда это круто. Так [уходит] ползарплаты на это”, - рассказала третья.
[info_b]День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Беларуси отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября. В этом году это 17 ноября.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что подарили к этому празднику сотрудникам производителя молочной продукции “Бабушкіна крынка”. На видео был полный стол товаров, причем не только «молочка».
«Как съесть столько?» — В TikTok показали подарок от белорусского предприятия ко Дню сельхозработника