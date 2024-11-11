"Как съесть столько?" - В TikTok показали подарок от белорусского предприятия ко Дню сельхозработника

🎥 Видео

Опубликовано: 11.11.2024 14:18 , Обновлено: 11.11.2024

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали подарок ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса от белорусского производителя молочной продукции "Бабушкіна крынка". Люди стали рассказывать, что ждут (или не ждут) они к празднику.

На видео - полный стол товаров, причем не только “молочка”. Здесь и питьевые йогурты, и обычные, и глазированные сырки, и сливочное масло, и колбасы, и сыр (как твердый, так и плавленый), и мороженое, и сметана.

Конечно, оценить, сколько всего килограммов продукции подарили, по видео сложно. В тегах к нему автор уточнила, что это подарок для двух работников.

[info_b]День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса в Беларуси отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября. В этом году это 17 ноября.[/info_b]

“А у нас по 500 белорусских рублей дают”, - сообщила одна комментаторша, не уточнив, где она работает.

“А как съесть столько сметаны? Пока не испортится?” - спросила другая. Ей ответили, что можно, к примеру, заморозить и сделать мягкий сыр с зеленью.

“А нас никто не поздравит даже словами”, - пожаловалась еще одна пользовательница TikTok. К слову, не одна она: “А нам дадут примерно ничего”.

Кто-то же похвастался, что “нам по 18 базовых будет, 720 рублей”, тоже не уточнив, на каком предприятии работает.