"Такого я еще не встречала" - Блогерша показала десерт с рогачевской сгущенкой. Где найти?

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Опубликовано: 30.01.2025 15:36 , Обновлено: 30.01.2025

Блогерша опубликовала в TikTok ролик, в котором показала десерт в упаковке с товарным знаком Рогачевского молочно-консервного комбината (МКК): хлебные палочки со сгущенкой. То есть макаешь палочку в молочный продукт и ешь. Журналист Telegraf.news посмотрел, где можно найти такой продукт.

“Хлебные палочки, которые нужно макать в сгущенку. Такого я еще не встречала”, - поделилась блогерша.

На упаковке десерт назвали “молочным лакомством с хрустящими палочками”.

“Только в Беларуси их нигде нет. Сгущенка наша, а новинки не у нас…” - написал один комментатор.

И действительно, в белорусских интернет-магазинах (за исключением маркетплейсов) этой продукции мы не нашли. Но есть на российских площадках.

Например, в интернет-магазине торговой сети “Вкусвилл” этот десерт на скидке продается за 85 российских рублей (2,9 белорусского).

Также “молочное лакомство” можно найти на маркетплейсе Wildberries. Но на момент написания этой новости доступный к продаже товар там отсутствовал.

Такая же ситуация на площадке Ozon: доступного для заказа “молочного лакомства” нет, но зато есть его цена - 15,32 рубля.

В комментарии к ролику пользовательница TikTok написала, что в Рогачеве Гомельской области “такого не встречала”. И, к слову, на сайте Рогачевского МКК этой продукции тоже нет.

Ранее Telegraf.news писал, что британский блогер Уилл Эггертон, который продолжительное время гостил в Беларуси, уже вернулся на родину. И привез туда две банки белорусской сгущенки: глубокскую и рогачевскую. Эггертон дал попробовать продукт своим родителям и спросил у них, какой лучше.

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