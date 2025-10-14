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Так ли полезна квашеная капуста? Учёные по всему миру провели исследования и дали вердикт

Так ли полезна квашеная капуста? Учёные по всему миру провели исследования и дали вердикт
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Квашеная капуста, вопреки убеждениям многих, не является изобретением белорусов или других славян. Это блюдо имеет богатую историю, уходящей корнями в IV век до нашей эры. Ее ели древние римляне, китайцы, что уж говорить про немцев и французов. За столько лет квашеная капуста собрала вокруг себя множество мифов как о пользе для здоровья, так и о вреде.

Квашеная капуста получила широчайшее распространение в кухнях многих народов мира, особенно в Центральной и Восточной Европе. Одним из лидером является Германия, где она известна как Sauerkraut и служит классическим гарниром к колбаскам и свинине. Естественно, традиции потребления этого продукта также сложились в Польше (kiszona kapusta), России, Украине, Беларуси.

Жители страны Центральной Европы, такие как Венгрия (savanyú káposzta) и Чехия (kysané zelí), используют её в тушёных блюдах с мясом и копчёностями, а во Франции, в регионе Эльзас, знаменитое блюдо choucroute garnie (шукрут) представляет собой тушёную капусту с колбасой и картофелем.

Впрочем, за пределами Европы квашеная капуста также заняла важное место на обеденных столах. В Азии её главным «родственником» является острое корейское кимчи, которое, хотя и готовится из пекинской капусты с обилием специй, использует тот же принцип молочнокислого брожения.

Более похожий на европейский вариант китайский suan cai (суаньцай) обладает кисло-солёным вкусом и используется в супах и в качестве гарнира. В Северную Америку, особенно в США и Канаду, квашеная капуста была завезена немецкими переселенцами и прочно вошла в культуру как частый компонент хот-догов и сэндвичей.

Неудивительно, что учёные тоже отдали дань народному “суперфуду” и провели масштабные исследования воздействия квашеной капусты на здоровье. Мы постарались собрать основные выводы экспертов.

Чем квашеная капуста отличается от маринованной?

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Не путайте два отдельных вида приготовления капусты. Многие могут подумать, что квашеная капуста и маринованная (многими любимая “провансаль”) обладают одинаковыми свойствами. Но это не так.

  • Квашеная капуста получается путем естественного процесса ферментации с помощью молочнокислых бактерий. Имеет выраженный кислый вкус и аромат. Именно такая капуста является пробиотиком.
  • Маринованная капуста часто готовится с добавлением уксуса для ускорения процесса. Получается более светлой, менее кислой и с ярким уксусным ароматом. Не обладает такой же пробиотической ценностью.

Что учёные нашли в квашеной капусте?

Квашеная капуста — это низкокалорийный продукт (около 19-80 кДж/100 г), который является настоящей витаминно-минеральной бомбой. Порядка 139 научных работ с участием квашеной капусты подтвердили ряд полезных свойств, но и выявил риски.

Что входит в ее состав:

  • Пробиотики (Lactobacillus): Полезные бактерии, которые восстанавливают микрофлору кишечника.
  • Витамин C : Мощный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и здоровье кожи. Исторически использовался для профилактики цинги.
  • Витамин K : Критически важен для здоровья костей и свертываемости крови.
  • Витамины группы B : Поддерживают нервную систему и энергетический обмен.
  • Минералы : Калий, железо, марганец, кальций, магний и фосфор.
  • Клетчатка : Улучшает пищеварение и дает чувство сытости.
  • Ацетилхолин : Нейромедиатор, который образуется при брожении и улучшает работу сердца, пищеварения, память и концентрацию.
  • Тирамин и гистамин : Биогенные амины, которые могут вызывать нежелательные реакции.

Учёные подтвердили, что квашеная капуста на самом деле в некоторых случаях благотворно воздействует на организм людей (Как минимум в одном исследовании ею кормили собак и кошек. Интересно, как учёным это удалось?). Вот список научно подтверждённых свойств квашеной капусты:

  1. Улучшает здоровье кишечника, но без фанатизма. Пробиотики борются с дисбактериозом. Исследования показывают, что сок квашеной капусты может вызывать локальное воспаление и при повторном приеме приводить к диарее, поэтому употреблять его стоит умеренно.
  2. Укрепляет иммунитет. Здоровая микрофлора кишечника и витамин C создают мощную защиту от инфекций.
  3. Поддерживает нервную систему. Потребление квашеной капусты дают людям ацетилхолин и помогает выработать «гормон счастья» серотонин, что положительно влияет на настроение и когнитивные функции.
  4. Квашеная капуста действительно помогает контролировать вес. Низкая калорийность и высокое содержание клетчатки помогают дольше оставаться сытым.
  5. В свою очередь, клетчатка ограничивает всасывание холестерина в кишечнике.
  6. Восстанавливает организм после антибиотикотерапии, пополняя ряды полезных бактерий.
  7. Противораковые (антиканцерогенные) свойства. Некоторые исследования показали, что сок квашеной капусты, особенно с низким содержанием соли, подавляет активность ферментов CYP1A1 и CYP1A2, что указывает на потенциальный защитный эффект. Он также богат антиоксидантами (аскорбиген, индол-3-карбинол).
  8. Улучшает усвоение железа. Исследование 1983 года показало, что квашеная капуста занимает второе место среди овощей по способности улучшать всасывание железа, благодаря высокому содержанию молочной кислоты.

Кому следует быть осторожным, а кому категорически запрещено есть квашеную капусту?

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Несмотря на всю пользу, квашеная капуста, как и многие другие продукты, подходит не всем. От ее употребления или следует отказаться, или строго ограничить количество в следующих случаях:

  1. Прием ингибиторов моноаминоксидазы (антидепрессанты, лекарства от болезни Паркинсона). Это ГЛАВНЫЙ риск. Квашеная капуста может содержать опасно высокие концентрации тирамина (до 436 мг/кг), что приводит к тяжелейшим гипертоническим кризам при взаимодействии с этими лекарствами. Уровень тирамина зависит способа приготовления и времени хранения.
  2. Высокое кровяное давление и болезни сердца. Высокое содержание натрия (около 661 мг на 100 г) может повышать артериальное давление.
  3. Заболевания почек. Избыток соли создает нагрузку на почки и нарушает водно-солевой баланс.
  4. Прием антикоагулянтов (например, варфарина). Высокое содержание витамина K в квашеной капусте может снижать эффективность этих лекарств, увеличивая риск образования тромбов.
  5. Исследования фиксировали случаи крапивницы, вызванной высоким содержанием гистамина в некоторых блюдах из квашеной капусты.
  6. Чувствительный желудок, гастрит, язвенная болезнь. Низкий pH квашеной капусты может вызывать раздражение, вздутие и боли в животе.
  7. Капуста содержит гойтрогены, которые могут нарушать работу щитовидной железы при регулярном и чрезмерном употреблении.
  8. Оксалатно-кальциевая мочекаменная болезнь. Квашеная капуста может способствовать образованию оксалатных камней.
  9. Заболевания печени и необходимость соблюдать щадящую диету. Кислый продукт может раздражать слизистые оболочки.
  10. Риск отдельных видов рака? Одно китайское исследование выявило связь с раком гортани, однако это единичное наблюдение на фоне других данных об антиканцерогенных свойствах.

Как выбрать, хранить и с чем есть?

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Классическая квашеная капуста должна пройти естественный процесс ферментации с помощью молочной кислоты. А значит такое блюдо должно состоять из капусты, соли и, возможно, специй (тмин, укроп). Никакого уксуса, консервантов и красителей. Внимательно читайте состав на ведёрках и упаковках в магазине.

Хранить квашеную капусту надо в холодильнике в стеклянной или керамической таре, плотно закрытой крышкой. Важно следить, чтобы капуста всегда была полностью покрыта рассолом.

А чтобы усилить пользу, ешьте квашеную капусту с продуктами, богатыми железом. Витамин C значительно улучшает его усвоение. А значит хорошим выбором будет:

  • Гречневая каша,
  • Постное мясо (говядина, телятина, птица),
  • Рыба.

Да-да, чарка и шкварка, жирные колбасы в этот список не входят.

Так можно ли есть квашеную капусту?

Квашеная капуста — на самом деле настоящий народный суперфуд, подтвердивший свою эффективность на протяжении веков. Она поддерживает здоровье кишечника, иммунитет и может обладать противораковыми свойствами (но это не точно). Однако ее употребление требует осторожности. Главная опасность — высокое содержание тирамина. А высокое содержание соли может повышать давление. Так что включайте квашеную капусту в свой рацион умеренно, не увлекайтесь статьями про суперпользу.

Помните, что у любой еды есть свои противопоказания, а благотворный эффект на организм нивелируется чрезмерным потреблением.

Ранее Telegraf.news писал, что рецепты квашеной капусты достаточно просты, чтобы справиться даже начинающим, но опытные домохозяйки знают некоторые хитрости, чтобы капуста хранилась долго и не теряла свою сочность и вкус. Одной из таких хитростей является выбор даты квашения.

Подобрали идеальные даты, когда белорусам квасить капусту осенью-2025. А подмороженную можно?

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