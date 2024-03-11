"Стоит открытое больше 2 недель" — Мужчина удивился белорусскому "непортящемуся" молоку. Сотни людей ответили
Ажиотаж среди пользователей популярной видеоплатформы вызвал один из роликов, где мужчина купил молоко, которое по истечении срока годности "даже не скисло". Видео собрало 380 тысяч просмотров и около 800 комментариев. Как отреагировали белорусы?
По словам автора, купленное молоко “стояло в открытом виде больше двух недель”.
“Срок прошёл, а оно даже не скисло. В чём прикол”? — подписал свой ролик пользователь Tik-Tok.
Мнения под видео разделились. Некоторые люди продукцию брестского производителя не одобрили, другие всё же встали на его защиту.
В ответ на комментарии о том, что в молоке одна “химия”, какой-то “порошок” или “антибиотики”, пользователи тоже нашлись что ответить.
“Как же интересно читать комментарии людей, которые не представляют, как вообще делаются молочные и мясные продукты, но так уверено говорят из чего и что там добавлено”, — с долей экспертности написал один из мужчин.
“В 2024 году люди до сих пор не могут понять, что такое ультрапастеризованное молоко и почему оно не портится”, — вторил другой.
Среди различных комментариев под роликом нашлись и те люди, кто испытывает ностальгию по былым временам и качеству.
“Раньше в Союзе молоко 2 дня постоит в холодильнике и начинает подкисать. А сейчас непонятно, что пьём и что едим”, — с очевидной грустью написала одна из подписчиц.
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На видео мужчина показал молоко «Брест-Литовск» ультрапастеризованное, 3.6%. Как правило, ультрапастеризованные продукты хранятся дольше, благодаря специальной технологии, которая “предполагает термическую обработку сырого молока в условиях абсолютной асептики (без доступа воздуха) в течение 2-3 секунд при температуре 137°C”, рассказалаглавный технолог компании «Савушкин продукт» Татьяна Каташук.
После этого “молоко сразу же охлаждают до 4-5 °C и разливают в стерильную герметичную упаковку опять же без доступа воздуха”.
По словам эксперта, готовом продукте “сохраняется большая часть всех водорастворимых витаминов B1, В6, В12, С, полиненасыщенных жирных кислот, лизина и цистина. Концентрация бета-каротина, а также витаминов А, D, В2, В3, РР, Н”.
Правда, после вскрытия хранить ультрапастеризованное молоко специалисты советуют всего пару дней.
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