"Стоит открытое больше 2 недель" — Мужчина удивился белорусскому "непортящемуся" молоку. Сотни людей ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 11.03.2024 11:29 , Обновлено: 11.03.2024

Ажиотаж среди пользователей популярной видеоплатформы вызвал один из роликов, где мужчина купил молоко, которое по истечении срока годности "даже не скисло". Видео собрало 380 тысяч просмотров и около 800 комментариев. Как отреагировали белорусы?

По словам автора, купленное молоко “стояло в открытом виде больше двух недель”.

“Срок прошёл, а оно даже не скисло. В чём прикол”? — подписал свой ролик пользователь Tik-Tok.

Мнения под видео разделились. Некоторые люди продукцию брестского производителя не одобрили, другие всё же встали на его защиту.

В ответ на комментарии о том, что в молоке одна “химия”, какой-то “порошок” или “антибиотики”, пользователи тоже нашлись что ответить.

“Как же интересно читать комментарии людей, которые не представляют, как вообще делаются молочные и мясные продукты, но так уверено говорят из чего и что там добавлено”, — с долей экспертности написал один из мужчин.

“В 2024 году люди до сих пор не могут понять, что такое ультрапастеризованное молоко и почему оно не портится”, — вторил другой.

Среди различных комментариев под роликом нашлись и те люди, кто испытывает ностальгию по былым временам и качеству.

“Раньше в Союзе молоко 2 дня постоит в холодильнике и начинает подкисать. А сейчас непонятно, что пьём и что едим”, — с очевидной грустью написала одна из подписчиц.

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На видео мужчина показал молоко «Брест-Литовск» ультрапастеризованное, 3.6%. Как правило, ультрапастеризованные продукты хранятся дольше, благодаря специальной технологии, которая “предполагает термическую обработку сырого молока в условиях абсолютной асептики (без доступа воздуха) в течение 2-3 секунд при температуре 137°C”, рассказалаглавный технолог компании «Савушкин продукт» Татьяна Каташук.

После этого “молоко сразу же охлаждают до 4-5 °C и разливают в стерильную герметичную упаковку опять же без доступа воздуха”.

По словам эксперта, готовом продукте “сохраняется большая часть всех водорастворимых витаминов B1, В6, В12, С, полиненасыщенных жирных кислот, лизина и цистина. Концентрация бета-каротина, а также витаминов А, D, В2, В3, РР, Н”.

Правда, после вскрытия хранить ультрапастеризованное молоко специалисты советуют всего пару дней.

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