"Спартак" выпустил мини-батончики для тех, кто на диете. Что в составе?
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Белорусская кондитерская фабрика "Спартак" представила новую линейку сладостей — мини-батончики "No sugar". У новинки два вкуса: клюква и мультизлаки, а также арахис и мультизлаки.
Состав у нового батончика такой:
- мальтитный сироп;
- изюм;
- кукурузные хлопья;
- воздушная пшеница;
- рис;
- семена льна
- и др.
По информации производителя, сахара в мюсли нет. Энергетическая ценность на 100 граммов — 330 килокалорий.
Как утверждает фабрика, “батончики идеально подойдут для тех, кто следит за здоровьем и фигурой”.
Ранее “Телеграф” писал, что кондитерская фабрика «Коммунарка» сообщила в своем Instagram и на сайте предприятия о выпуске новых конфет «Truffles dark». По всей видимости, эта сладость – для взрослых. Конечно, вы уже догадались: в составе – алкоголь. А что вообще по вкусу?