"Спартак" выпустил мини-батончики для тех, кто на диете. Что в составе?

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Опубликовано: 29.02.2024 10:01 , Обновлено: 29.02.2024

Белорусская кондитерская фабрика "Спартак" представила новую линейку сладостей — мини-батончики "No sugar". У новинки два вкуса: клюква и мультизлаки, а также арахис и мультизлаки.

Состав у нового батончика такой:

мальтитный сироп;

изюм;

кукурузные хлопья;

воздушная пшеница;

рис;

семена льна

и др.

По информации производителя, сахара в мюсли нет. Энергетическая ценность на 100 граммов — 330 килокалорий.

Как утверждает фабрика, “батончики идеально подойдут для тех, кто следит за здоровьем и фигурой”.

Ранее “Телеграф” писал, что кондитерская фабрика «Коммунарка» сообщила в своем Instagram и на сайте предприятия о выпуске новых конфет «Truffles dark». По всей видимости, эта сладость – для взрослых. Конечно, вы уже догадались: в составе – алкоголь. А что вообще по вкусу?

«Коммунарка» выпустила конфеты не для детей. Что в составе?