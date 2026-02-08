Солигорская фабрика пообещала продавать голубые и зелёные куриные яйца

Опубликовано: 08.02.2026 18:01 , Обновлено: 08.02.2026

Директор Солигорской птицефабрики Инна Толкачёва заявила о планах вернуться к выращиванию породы кур, которые несут голубые и зелёные яйца. Когда-то такие уже были на птицефабрике.

«Когда мы выходили на рынок, у нас была интересная порода птиц, которая давала голубые яйца. Голубые, зелёные. Мы брали это всё в Чехии. Но как-то всё не могли привезти, потому что там то птичий грипп в Чехии, то ещё что-то», — рассказала в эфире гостелеканала СТВ Толкачёва.

И хотя у фабрики, по словам директора, это «как-то не получалось», оказалось, что как минимум один белорусский фермер такую породу кур разводит.

«Мы хотим купить у него яйца. У нас есть свой инкубатор, он остался от перепёлки. И попробовать самим вывести», — рассказала Инна Толкачёва.

Пока неясно насколько масштабный может быть проект и когда его реализуют.

Зачем выводить кур, которые несут зелёные яйца?

На самом деле зелёные, оливковые и бирюзовые яйца несут куры сразу нескольких пород: Араукана, Амераукана, Ухейилюй, Лакеданзи и гибриды «Пасхальная несушка» (Easter Egger), Олив Эггер, Доминант Гриншел (GS 902).

Необычный цвет яиц — это результат генетической мутации, окрашивающей скорлупу ооцианином, или смешения генов голубых и коричневых яиц.

Полезность таких яиц в прессе часто преувеличивают. Известно лишь, что голубые и зелёные яйца содержат больше лецитина. И, естественно, цвет скорлупы практически не влияет на вкус или пищевую ценность яйца.

Кстати, мы как раз недавно писали, что увидеть в соцсетях, на рынках или на онлайн-доске объявлений предложение купить так называемые «фермерские» яйца в Беларуси легко. Хозяева курочек расписывают преимущества свободного выгула и кормёжки своих кур, которая, по их словам, сильно отличается от той, что получают птицы, живущие в больших агрокомбинатах.

Цены на такие домашние яйца часто в два раза и даже больше выше магазинных. Так стоит ли переплачивать? И на самом ли деле домашние яйца полезнее?

Фермерские против магазинных яиц: Исследования показали, стоит ли переплачивать