Фермерские против магазинных яиц: Исследования показали, стоит ли переплачивать

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Опубликовано: 07.02.2026 16:15 , Обновлено: 07.02.2026

Увидеть в соцсетях, на рынках или на онлайн-доске объявлений предложение купить так называемые "фермерские" яйца в Беларуси встретить легко. Хозяева курочек расписывают преимущества свободного выгула и кормежки своих кур, которая, по их словам, сильно отличается от тех, что живут в больших агрокомбинатах.

Цены на такие домашние яйца часто в два раза и даже больше дороже магазинных. Так стоит ли переплачивать? И на самом ли деле домашние яйца полезнее?

В этом вопросе точку могут поставить научные данные о составе яиц. Учёные не первый год изучают разницу и пришли к некоторыми интересным выводам. В Европе даже действует специальная маркировка для разных видов яиц. Цифры на скорлупе показывают, откуда те взялись:

0 - органическое животноводство,

1 - свободный выгул,

2 - напольное содержание без выгула (в помещении),

3 - разведение в клетках.

Что есть во всех яйцах?

Вне зависимости от происхождения, будь то домашние или фабричные, любое яйцо среднего размера содержит около 75 ккал, полноценный белок с хорошим набором аминокислот и жиров, содержащихся преимущественно в желтке.

Любое яйцо - это источник витаминов, включая витамины A, D, E и группы B, а также минералов, таких как фосфор, железо, цинк, натрий и калий.

Так в чем же разница?

Исследование, опубликованное в журнале Molecules (2020), с использованием ЯМР-анализа (ядерного магнитного резонанса) показало, что органические яйца (маркированные номером 0) имеют несколько иной метаболический профиль, чем обычные яйца (полученные на промышленных фермах, в Европе их маркируют цифрами 2 или 3).

Исследование показало, что органические яичные желтки содержат больше глюкозы и некоторых аминокислот. С другой стороны, в обычных яйцах наблюдалось более высокое содержание фосфолипидов.

Таким образом, современные высокоточные методы анализа подтвердили некоторые различия в составе яиц. Однако для конечного потребителя с точки зрения суточного потребления питательных веществ разница в составе аминокислот и фосфолипидов незначительна.

[/inf]Чтобы быть точными, надо помнить, что содержание не на промышленной ферме или свободный выгул, не делают яйца органическими. Для такого статуса кур должны кормить кормами без пестицидов, гербицидов и ГМО. Также запрещено применять стимуляторы роста, антибиотики и гормоны. Должен быть полный отказ от любых искусственных добавок для ускорения роста, в том числе, которое бывают в специализированных комбикормах.[/inf]

Так что же получается, что фермерские яйца не полезнее?

На самом деле, нужно учитывать, были ли они от кур свободного выгула. Понятно, что в холодный сезон возможность полноценного выгула часто ограничена. Однако весной, летом и частично осенью такое содержание может дать домашним яйцам один плюс. И он актуален для белорусов в свете нехватки “солнечного” витамина.

Исследование далекого 2014 года, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что куры, имеющие доступ к естественному солнечному свету, несут яйца с более высоким содержанием витамина D. Иногда его больше в 3-4 раза.

Кроме того, исследование, проведенное в Польше и опубликованное в журнале “Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria” (2020), показало, что органические яйца содержат больше натрия и калия по сравнению с яйцами от кур, содержащихся в клетках. Для людей на бессолевой диете чуть более высокий натрий — минус. Для других — несущественно.

Имеет ли смысл покупать фермерские или домашние яйца?

Для большинства людей с точки зрения питательной ценности различия в яйцах разного происхождения незначительны.

Джесс Дегор, диетолог из Питтсбурга (США) и автор сайта Dietitian Jess Nutrition, посвященного здоровому питанию рассказала в интервью Fox News: “Большинство различий в питательной ценности разных видов яиц минимальны. Поэтому я не думаю, что нужно обращать внимание на происхождение. Вместо этого выбирайте то, что лучше всего соответствует вашим предпочтениям”.

Если для вас главное — витамин D и этика, ищите настоящие яйца от кур свободного выгула или органические. Спрашивайте продавца, как содержат птиц.

Если главное — гарантия отсутствия антибиотиков и ГМО в корме, то тут сложнее - яйца должны быть сертифицированным органическим. Но в Беларуси такие сертификаты официально не выдают и проверки не проводят, так что придется верить производителям на слово.

Если все же главное — бюджет, обычные магазинные яйца — это всё равно отличный источник белка и витаминов.