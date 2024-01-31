Смешайте маринованные огурцы с мёдом. Какие еще закатки понадобятся для невероятно вкусного салата?
Хотя самое простое - самое вкусное, иногда стоит поэкспериментировать. Отличный пример тому - салат из маринованных огурцов и других консервированных овощей, который обязан своим вкусом уникальному ингредиенту — мёду. Как его приготовить? Вот рецепт.
С маринованными огурцами хорошо сочетаются многие продукты. Это и горчица, и натуральный йогурт. Однако вкуснее всего салат получится именно с добавлением мёда. Для многих это может показаться немного странным сочетанием - сладкое и кислое, - но поверьте, что лучшего блюда вы еще не пробовали.
Ингредиенты:
- 5 небольших маринованных огурцов;
- 1 красный лук;
- 25 г меда;
- 30 мл льняного или оливкового масла;
- пучок укропа;
- полбанки консервированной кукурузы;
- полбанки консервированного горошка;
- полбанки красной фасоли;
- соль и перец.
[info_b]Салат с маринованными огурцами очень прост в приготовлении. Он отлично подойдет для семейных праздников или если к вам неожиданно пришли гости. Хотя в списке ингредиентов нет мяса, при желании его можно добавить. Хорошо подойдут кусочки жареной куриной грудки.[/info_b]
Способ приготовления
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Достаньте маринованные огурцы из банки и нарежьте их мелкими кубиками, затем бросьте в миску.
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Очистите и нарежьте лук, мелко порубите укроп. Смешайте с огурцами.
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Добавьте в миску слитую кукурузу, фасоль и горошек.
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В отдельной миске смешайте масло, мед, соль и перец. Вылейте в салат и тщательно перемешайте.
Приятного аппетита!
Какие еще салаты можно приготовить с маринованными огурцами?
Есть еще три рецепта салатов, приготовление которых не займет более 10 минут. Это:
- салат с селедкой и маринованными огурцами.
- салат с маринованными огурцами и яйцами.
- салат с горошком и маринованными огурцами.
Как их приготовить, смотрите на видео.
А как приготовить намазку с этими овощами?
Ранее Телеграф писал, что маринованные огурцы, спрятанные в подвалах или кладовках, наверняка уже ждут своего часа. Их можно подавать как гарнир к ужину, а можно приготовить ароматный суп. Но мы нашли рецепт невероятной закуски, которая никого не оставит равнодушным. Приготовить ее проще простого, а вкус поразит даже гурманов.
Речь идет о намазке (пасте) из маринованных огурцов, которая прекрасно сочетается с различными гарнирами. В ее состав также входят несколько ключевых ингредиентов, которые создают ее насыщенный и характерный вкус.
Помимо маринованных огурцов, понадобятся семечки подсолнечника, чеснок, зелень и специи, которые придадут блюду неповторимую глубину вкуса.
Добавьте к маринованным огурцы семечки. Что еще, чтобы приготовить невероятную «намазку»?