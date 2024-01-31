Смешайте маринованные огурцы с мёдом. Какие еще закатки понадобятся для невероятно вкусного салата?

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Опубликовано: 31.01.2024 12:57 , Обновлено: 31.01.2024

Хотя самое простое - самое вкусное, иногда стоит поэкспериментировать. Отличный пример тому - салат из маринованных огурцов и других консервированных овощей, который обязан своим вкусом уникальному ингредиенту — мёду. Как его приготовить? Вот рецепт.

С маринованными огурцами хорошо сочетаются многие продукты. Это и горчица, и натуральный йогурт. Однако вкуснее всего салат получится именно с добавлением мёда. Для многих это может показаться немного странным сочетанием - сладкое и кислое, - но поверьте, что лучшего блюда вы еще не пробовали.

Ингредиенты:

5 небольших маринованных огурцов;

1 красный лук;

25 г меда;

30 мл льняного или оливкового масла;

пучок укропа;

полбанки консервированной кукурузы;

полбанки консервированного горошка;

полбанки красной фасоли;

соль и перец.

[info_b]Салат с маринованными огурцами очень прост в приготовлении. Он отлично подойдет для семейных праздников или если к вам неожиданно пришли гости. Хотя в списке ингредиентов нет мяса, при желании его можно добавить. Хорошо подойдут кусочки жареной куриной грудки.[/info_b]

Способ приготовления

Достаньте маринованные огурцы из банки и нарежьте их мелкими кубиками, затем бросьте в миску. Очистите и нарежьте лук, мелко порубите укроп. Смешайте с огурцами. Добавьте в миску слитую кукурузу, фасоль и горошек. В отдельной миске смешайте масло, мед, соль и перец. Вылейте в салат и тщательно перемешайте.

Приятного аппетита!

Какие еще салаты можно приготовить с маринованными огурцами?

Есть еще три рецепта салатов, приготовление которых не займет более 10 минут. Это:

салат с селедкой и маринованными огурцами.

салат с маринованными огурцами и яйцами.

салат с горошком и маринованными огурцами.

Как их приготовить, смотрите на видео.

А как приготовить намазку с этими овощами?

Ранее Телеграф писал, что маринованные огурцы, спрятанные в подвалах или кладовках, наверняка уже ждут своего часа. Их можно подавать как гарнир к ужину, а можно приготовить ароматный суп. Но мы нашли рецепт невероятной закуски, которая никого не оставит равнодушным. Приготовить ее проще простого, а вкус поразит даже гурманов.

Речь идет о намазке (пасте) из маринованных огурцов, которая прекрасно сочетается с различными гарнирами. В ее состав также входят несколько ключевых ингредиентов, которые создают ее насыщенный и характерный вкус.

Помимо маринованных огурцов, понадобятся семечки подсолнечника, чеснок, зелень и специи, которые придадут блюду неповторимую глубину вкуса.

Добавьте к маринованным огурцы семечки. Что еще, чтобы приготовить невероятную «намазку»?