Слонимский мясокомбинат выпустил колбасу "Веселые девчата". Что в составе?

Опубликовано: 07.03.2024 15:19 , Обновлено: 07.03.2024

На мясном комбинате в Слониме презентовали "весеннюю новинку" — колбасу "Веселые девчата". Креативное название нового колбасного изделия вызвало любопытство пользователей в соцсетях. Из чего же она сделана?

Новая колбаса Слонимского мясокомбината удивила не модным сочетанием цветов на упаковке, а интересным названием. Под постом о колбасе “Веселые девчата” в Instagram мясокомбината собрались ироничные комментарии.

* «Из веселых девчат??? Конечно, ваши креативщики еще те!!!», — написал один из пользователей соцсети.*

Производители убеждают, что для изготовлении новинки “использовано только высококачественное мясо свинины и говядины”. Колбасу высшего сорта назвали “идеальным вариантом для приготовления сэндвича”.

Журналист Onliner решил позвонить на предприятие и полюбопытствовать чем продиктован выбор такого оригинального названия.

На комбинате вопросу удивились, “ведь никто не думает, что докторская колбаса, к примеру, делается из медработников”. Общую концепцию маркетолог предприятия объяснила следующим образом.

“Это жажда весны! Белорусские девчата очень веселые, красивые, заводные, энергичные. И нам хотелось это подчеркнуть. А розовый цвет вообще-то не только для Барби”

Новинку Слонимского мясокомбината уже можно найти в фирменных магазинах предприятия.

“Веселые ребята”

К слову, подобные названия в мире белорусских колбасных изделий, уже не новинка.

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