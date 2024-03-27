"Слодыч" выпустила к Пасхе съедобный набор для творчества. Что за он?

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Опубликовано: 27.03.2024 14:38 , Обновлено: 27.03.2024

В преддверии Пасхи белорусская кондитерская фабрика "Слодыч" выпустила праздничный набор "Наряди печеньки". Об этом предприятие сообщило в своём Instagram.

Пасхальный набор печенья, которое нужно украсить, уже поступил в продажу. В его комплектацию входит сахарное печенье в виде кроликов, помадная глазурь и кондитерская посыпка. Вес всего набора составляет 170 г. и предназначен для детей от 3 лет.

""Наряди печеньки” к Пасхе - это не только вкусное лакомство, но и прекрасное развлечение для всей семьи. Мы уверены, что этот набор станет отличным подарком для весенних праздников или просто хорошим способом провести время весело и интересно.”, — отметили на фабрике “Слодыч”.

В фирменных магазинах фабрики набор “Наряди печеньки” обойдётся в 9, 18 рублей.

К слову, это не первый подобный набор от “Слодыч”. Ранее предприятие выпускало одноимённый набор с овсяным печеньем к Новому году.

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