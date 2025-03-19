Сколько сыпать сушеного чеснока, чтобы заменить свежий? Узнали, какой полезнее

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.03.2025 14:07 , Обновлено: 19.03.2025

Чеснок - один из тех овощей, без которого сложно представить какую-либо кухню мира. Ароматный овощ находит своё применение в вареных, жареных и запеченных блюдах и чаще всего применяется в привычном свежем формате. Однако уже давно чеснок можно повстречать и на рынке специй, где его продают в сушеном формате. Журналистка Telegraf.news разузнала, насколько такой чеснок уступает свежему по своей пользе, и можно ли им заменить свежий в блюдах?

Современный рынок специй предлагает сушеный чеснок как минимум в 4 форматах: гранулированном, порошкообразном, в виде хлопьев и даже в таблетках. Каждая из форм способна удовлетворить различные предпочтения при приготовлении блюд, однако некоторые кулинары предпочитают обходить сушеный чеснок стороной, полагая, что он бесполезен. Так ли это? Давайте разбираться.

Для чего использовать сушеный чеснок?

Фото: Shutterstock

Многим может быть непонятно, зачем в принципе сушить чеснок, когда его можно в любое время года купить в магазине в свежем виде, и его вкус более насыщенный. Однако у сухого чеснока есть ряд преимуществ. В таком виде он идеален для множества маринадов, соусов, заправок для салатов и панировок. Сушка чеснока смягчает его остроту, и он становится более приемлемым и удобным для тех, кто не переносит свежий чесночный запах.

Нельзя отрицать, что сухой чеснок имеет более длительный срок хранения. В таком виде его можно использовать на протяжении по меньшей мере двух лет, и вы можете быть уверены, что он не утратит своих полезных качеств.

Однако стоит избегать попадания влаги и хранить сухой чеснок в герметичной баночке. Из-за того, что эта специя имеет свойство впитывать влагу из воздуха она может собраться в ком, если баночка не будет плотно закрыта.

Есть ли польза в сушеном чесноке?

Фото: Shutterstock

Причина недоверия к гранулированному варианту чеснока заключается в том, что это… специя. При создании специй продукты могут проходить обработку перед упаковкой, и кажется, что часть полезных свойств просто утрачивается. Оправданы ли эти опасения в отношении чеснока?

Если взглянуть на состав специи, то вы увидите, что там нет ничего, кроме 100% сушеного чеснока. Корнеплод подвергается сушке или сублимационной сушке, однако его состав остаётся неизменным. Полезные свойства продукта также не изменяются.

Тем не менее, некоторые изменения в чесноке после его высушивания всё же происходят. Например, его ароматический компонент – алин – превращается в аллицин. Последний гораздо менее ароматен, но теряет немного своих противомикробных и антиоксидантных свойств по сравнению со свежим чесноком.

Эту смесь специй советуют использовать вместо соли. Как приготовить дома за 2 минуты?

Можно ли заменить сушеным чесноком свежий в рецепте?

Фото: Shutterstock

Использование сухого чеснока пиратствуют даже в практике ресторанов.

«Готовите ли вы еду дома, для клиентов в ресторане или рецепты приготовления оптом, сушеный чеснок может вам помочь для чего угодно. Не нужно планировать, мыть или резать — просто отмеряй и готово,” - сказал шеф-повар корпоративного отдела исследований и разработок компании Ofi.

Специю чеснока можно использовать взаимозаменяемо со свежим чесноком.

Примерный коэффициент пересчета: ½ чайной ложки сушеного чеснока эквивалентна одному зубчику свежего чеснока.

Однако поскольку формат сушеного чеснока также разнится, могут отличаться и эквиваленты:

¼ ч. л. чесночного порошка = 1 зубчик,

½ ч.л. гранулированного чеснока = 1 зубчик,

1 ч. л. дроблёного чеснока = 1 зубчик.

Ранее Telegraf.news писал о том, что вне зависимости от того, являетесь ли вы любителем или профессиональным поваром, ваш кухонный шкафчик наверняка изобилует различными специями. Однако некоторые из них могут подолгу оставаться невостребованными, и в следующий раз, когда вы решите ими воспользоваться, может оказаться, что их срок годности уже истёк. Значит ли это, что специи место в мусорном ведре? Вот какие признаки укажут на то, что продукт всё ещё можно использовать.

Можно ли использовать просроченные специи? Вот какие 3 фактора указывают на то, что их рано выбрасывать в мусорку