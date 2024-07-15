Сколько персиков в день можно есть белорусам? Диетологи назвали точное количество

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Опубликовано: 15.07.2024 21:15 , Обновлено: 15.07.2024

Персики - не такой популярный среди белорусов фрукт, как, скажем, яблоки или груши. Но все же в десятку самых потребляемых точно входит. В июле цена на них упала до 6,99 рубля за килограмм (хотя встречаются и по 9 руб). Немало. Так стоит ли их вообще покупать? И сколько можно съесть персиков среднестатистическому белорусу без вреда для организма?

Нашли для вас информацию у профессиональных диетологов и специализированных ресурсах.

Пищевая ценность персиков

В одном сыром персике среднего размера (150 граммов) содержится:

примерно 50 калорий,

0,5 грамма жира,

0 граммов холестерина и натрия,

15 граммов углеводов,

13 граммов сахара,

2 грамма клетчатки,

1 грамм белка.

Один такой плод обеспечит белорусов до 6% от суточной потребности в витамине А и 15% - витамина С. Один средний персик также содержит 2% или более дневной нормы витаминов Е и К, ниацин, фолиевую кислоту, железо, холин, калий, магний, фосфор, марганец, цинк и медь. Неплохо, да?

Помните, что употребление продуктов, богатых витамином С, помогает человеку вырабатывать устойчивость к инфекциям и способствует выведению вредных свободных радикалов, которые вызывают некоторые виды рака.

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Персики могут также снизить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, такие как высокое кровяное давление и уровень холестерина.

Более того, исследования в пробирках показывают, что персики могут связываться с желчными кислотами - соединениями, вырабатываемыми печенью из холестерина. А уже связанные желчные кислоты — вместе с содержащимся в них холестерином — в конечном итоге выводятся из организма с калом, что может помочь снизить уровень холестерина в крови.

Кстати, в одном исследовании экстракт персика, который давали курильщикам, увеличивал выведение никотина с мочой.

Сколько персиков можно есть в день?

Персики - это не только ценный источник витаминов, но ещё и просто вкусные фрукты.

Диетологи уверены, что вы можете съедать 2-3 персика в день, и от их употребления вы не растолстеете. Питательная ценность персиков очень высока, а содержание белка в них в два раза выше, чем в яблоках и винограде.

Если вы попробуете съесть чуть больше фруктов, то ничего страшного не произойдет. А вот при значительном превышении нормы возможны (но не обязательны) некоторые побочные эффекты для организма.

В персиках содержатся натуральные сахара, называемые полиолами, которые не всегда хорошо уживаются с кишечными бактериями. Эти сахара могут оставаться непереваренными в кишечнике и вызывать спазмы, тошноту и вздутие живота.

[inf]Синдром раздраженного кишечника (СРК) - это симптомокомплекс, характеризующийся периодическими спазмами в животе, приступами запора и диареи, болями в суставах и общим плохим самочувствием. Некоторые продукты могут вызывать СРК у восприимчивых людей, и персики могут быть одной из причин таких симптомов.[/inf]

Помните, к сожалению, персики являются одним из наиболее распространенных возбудителей аллергии на фрукты, которая может проявляться в виде зуда и отека полости рта или горла. У некоторых людей при употреблении персиков может возникнуть ощущение жжения.

Были отмечены редкие случаи анафилактической реакции — потенциально смертельной реакции, которая характеризуется отеком, сыпью, одышкой, свистящим дыханием, головокружением или обмороком, а также болью в груди.

Можно ли есть косточки персика?

Теоретически, в косточках персиков содержатся незначительные количества цианида. Но чтобы отравиться ими, необходимо употребить очень большое количество. Поэтому косточки практически не опасны для человека, и случайное проглатывание одной косточки вполне допустимо (хотя они могут вызвать удушье, особенно у маленьких детей - это вам не яблоки и косточки достаточно большие).

Тем не менее, персиковые косточки могут быть токсичны для животных, таких как собаки или кошки. Держите их подальше от своих питомцев.

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