Баклажаны и персики под запретом. Эксперт по эмодзи рассказал, какие смайлики отпугнут потенциального партнера

Опубликовано: 25.05.2023 16:26 , Обновлено: 25.05.2023

Специалисты по эмодзи выпустили предупреждение, в котором рассказали, какие смайлики могут вызвать отвращение, если их отправить в неподходящее время, а каких вообще лучше избегать.

Свидание может сорваться просто из-за того, что использовались «неправильные» эмодзи, например: баклажаны, персики или капельки воды, уверены эксперты. По их словам, если такие смайлики отправить не в свое время, слишком рано, то такие картинки могут отпугнуть потенциальных партнеров, пишет dailystar.co.uk.

Например, лучше избегать красных сердечек любви, огня, языка и смайлики с изображением дьявола.

«Избегайте эмодзи с огнем – его используют как комплимент, но это недвусмысленный смайлик», - советует специалист по эмодзи.

Любители эмодзи «баклажан» должны понимать, что он может использоваться как сокращение для описания мужского полового органа, а “персиком” иногда обозначает зад человека.

Эмодзи «капли воды» сами по себе имеют двойное значение. Смайлик «красное сердце» обычно не ассоциируется с каким-либо двойным смыслом, но может показаться чересчур нетерпеливым, если вы только начали общаться с потенциальным новым увлечением.

Что касается эмодзи с красным перцем чили и пламенем, то они иногда используются, чтобы дать кому-то понять, что вы находите их привлекательными, или просто для придания остроты безобидному сообщению.

Конечно, все это не однозначно и во многом зависит от того, кому вы пишете, и от того, насколько комфортно вам обоим от такого общения, отметил эксперт.