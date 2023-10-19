Сколько месяцев можно хранить курицу в морозилке? Срок зависит от одного главного фактора

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Опубликовано: 19.10.2023 12:01 , Обновлено: 19.10.2023

Замораживание — один из наиболее эффективных методов сохранения продуктов на длительный срок. Особенно этот метод хорош для различных видов мяса. Однако следует помнить, что каждый такой продукт хранится только определенное время. Как долго может лежать курица в морозилке. Вот от чего зависит ее срок.

После того как мясо птицы заморожено, стоит помнить о том, что перерабатывать такие продукты и употреблять их в пищу нужно своевременно. Чем дольше мы храним мясо таким образом, тем больше питательной ценности оно теряет.

Оптимальное время хранения в основном зависит от того, насколько крупные куски мы помещаем в морозильную камеру.

Так, целую курицу не следует замораживать дольше 3 месяцев. Однако если разделить ее на более мелкие куски, например, грудку, крылышки или бедрышки, то в морозильной камере ее можно хранить от 9 до 12 месяцев.

Правильная подготовка мяса к замораживанию также имеет большое значение.

Лучше всего будет разложить части курицы по герметичным пакетам или коробкам. Причем, каждую порцию необходимо промаркировать. На карточке должно быть указано не только название хранящегося мяса, но и дата заморозки.

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Как правильно разморозить курицу?

Самый лучший способ - поместить замороженную курицу прямо в плотно закрытой упаковке в большую миску с холодной водой. Так, чтобы она полностью покрывала мясо.

Меняйте воду каждые 30 минут. Небольшие куски разморозятся уже через час, а крупные - через три часа.

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