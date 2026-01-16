Сколько колбасы получается из тонны курятины? Директор мясокомбината объяснила, куда пускают кости

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Опубликовано: 16.01.2026 16:38 , Обновлено: 16.01.2026

Курятина считается самым дешёвым мясом на рынке в нашем регионе. Поэтому его так любят производители, ведь чем дешевле сырьё, тем ниже цена на итоговую продукцию, например, колбасы. Директор молдавского мясокомбината Mezellini Анжела Георгита объяснила, сколько колбасы может получиться из тонны курятины, сколько на ней заработает предприятие и куда пускают кости бройлеров.

Несмотря на то, что курятина - самое дешёвое мясо в наших краях, колбаса из этого мяса отнюдь не из дешёвых. Как правило, из курятины готовят ветчину, балерон и всякие рулетики, а не классическую “варёнку”. Всё дело в том, что в отличие от вареной колбасы, куда нередко пускают мясо механической обвалки, куриные рулеты и ветчину готовят из чистого куриного мяса.

Вот и получается, что условная свиная варёнка может стоить дороже куриной колбасы, а кило куриного балерона - в 2-3 раза дороже кило тушки цыплёнка. Директор молдавского мясокомбината Mezellini Анжела Георгита подробно расписала ценообразование на своём предприятии и объяснила, какая часть куриной тушки идёт собственно на куриный рулет, как используют остальные части и каков “навар” предприятия с самого дешёвого мясного сырья для колбас.

По словам Георгиты, из тонны курятины чистого мяса, которое идёт в куриную колбасу, остаётся чуть больше половины - всего 580 кг. Как правило, на колбасу не пускают куриную грудку - её предприятию выгоднее закоптить. Но если пустить в производство все 580 кг куриного мяса, на выходе получится примерно 560 кг куриного рулета.

Только на этом этапе мясокомбинат уже практически удваивает сумму, затраченную на закупку сырья: если тонна курицы мясокомбинату обойдётся примерно в 2,4 тыс. долларов, то полученные 560 кг колбасы они смогут продать за 4,3 тыс. долларов.

Впрочем, на этом выгода предприятия не заканчивается. Ведь помимо чистого мяса остаются ещё кости. Примерно пятую часть, увы, придётся выбросить. Это самые крупные кости, которые не идут в переработку. Мясокомбинат Mezellini, в частности, передаёт их в приюты для животных, заявила Георгита.

А вот мелкие кости - примерно 220 кг спинок и крылышек - отправят в переработку. Их них на выходе получат около 147 кг того самого мяса механической обвалки, из которого готовят дешевую вареную колбасу, прибыль от которой, по сравнению с куриной колбасой из чистого мяса, будет не столь внушительной.

Разумеется, Георгита расписала только условную выручку, без учёта затрат на производство, зарплаты рабочих и стоимость других компонентов колбасы.

Кстати, ранее директор этого молдавского мясокомбината объясняла, почему им выгоднее производить и продавать бюджетный сервелат или условную “варёнку”, а не какую-нибудь сырокопчёную высокого ценового сегмента.

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