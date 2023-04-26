В популярные шоколадки стали добавлять сверчков. Как определить по этикетке?

Опубликовано: 26.04.2023 18:47 , Обновлено: 26.04.2023

В Европе растет сфера применения насекомых в приготовлении пищи. Многие производители стали добавлять муку из сверчков в пирожные и сладкие батончики. И, конечно, в шоколадки.

Домашние сверчки стали третьими насекомыми, разрешенными в Европейском Союзе. Согласно правилам ЕС, сверчков можно есть в замороженном, сушеном или порошкообразном виде. Также можно добавить муку из этих насекомых в печенье, батончики, шоколад, хлеб, макароня и другцю выпечки.

Так, Ritter Sport, например, выпустил шоколадные продукты Protein Edition: среди них Ganze Grille - шоколад, который содержит « хрустящие ножки сверчка», покрытые шоколадом, говорится в рекламе.

Слова богу, в случае с Ritter Sport все понятно сразу.

Вообще, на территории Европейского Союза в пищевые продукты могут быть добавлены те насекомые, которые внесены в реестр новых пищевых продуктов ЕС. На данный момент их три вида:

Мучной червь - высушенные личинки,

Перелетная саранча - замороженная, сушеная и измельченная в порошок,

Домашний сверчок - замороженный, сушеный и измельченный в порошок.

Что искать на этикетке?

На упаковках продуктов, приготовленных с добавлением муки из домашнего сверчка, в составе указывается научное название насекомого - Acheta domesticus .

Точно так же продукты, полученные из мучных червей (замороженные, пастообразные, сушеные и порошкообразные), содержат в составе такую надпись Tenebrio Molitor . Обнаружить перелетную саранчу, например, в макаронах или выпечке можно по названию Locusta migratoria .