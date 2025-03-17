"Серьезный канцероген" — Белорусский грибник рассказал, когда не стоит есть шампиньоны. А когда безопасны?

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Опубликовано: 17.03.2025 11:49 , Обновлено: 17.03.2025

Для многих белорусов шампиньоны представляются одними из самых безобидных и безопасных грибов. Однако оказывается, в некоторых случаях их употребление может грозить серьёзными рисками. Профессиональный грибник и блогер Александр Горбацевич обратил внимание на малоизвестный факт о шампиньонах, о котором заявляли авторитетные микологи. Когда их лучше не есть?

Как отметил Александр Горбацевич, впервые о рисках, связанных с употреблением шампиньонов, упомянул американский миколог Пол Стемец.

В подкасте The Joe Rogan Experience он весьма уклончиво рассказал о свойствах шампиньонов, опасаясь столкнуться с угрозами от производителей. Тем не менее, Стемец подчеркнул, что эти грибы должны быть приготовлены при высоких температурах, поскольку содержат “неоднозначную группу соединений”, называемую агаритином.

Более развёрнуто о свойствах агаритина в шампиньонах позже рассказал российский миколог Михаил Вишневский. Он пояснил, что следует избегать употребления этих грибов в сыром виде.

“Содержащийся в их составе агаритин является достаточно серьёзным канцерогеном, и если вы день за днём будете поедать их в салатах, то это может привести к неблагоприятным последствиям в виде злокачественных образований”, - пояснил учёный в обзоре магазинных грибов на своём YouTube-канале.

Он подчеркнул, что при должной термической обработке агаритин теряет свои токсические свойства. Тем же, кто любит употреблять шампиньоны именно в сыром виде, он назвал относительно безопасное количество раз, когда это можно делать, а именно 1-2 раза в месяц.

https://www.tiktok.com/@skyforest1/video/7481301369794596102?q=%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD%D1%8B&t=1742194878410

К слову, шампиньоны являются самыми потребляемыми и самыми выращиваемыми грибами в мире. Популярность и доступность этих грибов сделала их неотъемлемым ингредиентом в рецептах практически всех мировых кухонь.

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Как выбрать хорошие шампиньоны в магазине?

Михаил Вишневский рекомендует не покупать шампиньоны с характерными потемнениями, как на фото. Фото: YouTube Mikhail Vishnevskiy

В своём обзоре магазинных грибов миколог Михаил Вишневский также затронул тему выбора шампиньонов. Он отметил, что перед тем, как положить их в корзину, стоит обратить внимание на их внешний вид. Шампиньоны должны быть чистыми, на срезах не должно быть песка. Кроме того, на грибах не должно быть “характерного пушка”, который свидетельствовал бы о том, что они несвежие.

По словам учёного, стоит избегать покупки шампиньонов с рыжеватыми и коричневатыми потемнениями на шляпках. Это свидетельство термического ожога, который гриб получил от незащищённых перчатками рук сборщиков.

Как отметил эксперт, если производитель не обеспечивает должного внимания такому простому вопросу для качества продукции, то это повод усомниться в добросовестном выращивании шампиньонов и на других его этапах.

“Если есть выбор, то покупайте белоснежные шампиньоны. В таком случае вы можете быть практически уверены в том, что с грибами всё в порядке”, – пояснил эксперт.

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