Как легко приготовить мармелад из слив? Желатин не понадобится

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Опубликовано: 25.08.2023 11:12 , Обновлено: 25.08.2023

Мармелад — вкусный десерт, который обожают как дети, так и взрослые. Его можно сделать из разных фруктов и ягод. Но сегодня мы расскажем о том, как приготовить домашний мармелад из слив без использования желатина. Этот рецепт не только вкусный, но и очень простой. Понадобится всего 4 ингредиента.

Что нужно для сливового мармелада?

Для того, чтобы самостоятельно приготовить несколько порций невероятно нежного мармелада из слив, вам понадобятся:

1,5 кг слив (нарезанных ломтиками и без косточек);

3 стакана сахара;

½ стакана воды;

1 апельсин.

Готовим мармелад из слив в домашних условиях

Снимите с апельсина кожуру и нарежьте ее полосками длиной 2-3 см. Положите нарезанную цедру в небольшую кастрюлю и залейте ее 0,5 стакана воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите, пока кожица не станет мягкой, около 15 минут. Процедите воду. Нарежьте сам апельсин. Положите его в большую кастрюлю и смешайте со сливами. Варите на среднем огне 20 минут. Добавьте сахар и доведите до кипения (пузырения). Продолжайте готовить, пока мармелад не станет нужной консистенции, около 10 минут. Снимите мармелад с огня, добавьте приготовленную цедру апельсина. Перемешивайте мармелад в течение 5 минут, снимая образующуюся сверху пену. Разлейте мармелад по стерилизованным банкам. Переверните и дайте остыть. Хранить в прохладном, сухом и темном месте.

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