Как легко приготовить мармелад из слив? Желатин не понадобится
Мармелад — вкусный десерт, который обожают как дети, так и взрослые. Его можно сделать из разных фруктов и ягод. Но сегодня мы расскажем о том, как приготовить домашний мармелад из слив без использования желатина. Этот рецепт не только вкусный, но и очень простой. Понадобится всего 4 ингредиента.
Что нужно для сливового мармелада?
Для того, чтобы самостоятельно приготовить несколько порций невероятно нежного мармелада из слив, вам понадобятся:
- 1,5 кг слив (нарезанных ломтиками и без косточек);
- 3 стакана сахара;
- ½ стакана воды;
- 1 апельсин.
Готовим мармелад из слив в домашних условиях
- Снимите с апельсина кожуру и нарежьте ее полосками длиной 2-3 см.
- Положите нарезанную цедру в небольшую кастрюлю и залейте ее 0,5 стакана воды. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите, пока кожица не станет мягкой, около 15 минут. Процедите воду.
- Нарежьте сам апельсин. Положите его в большую кастрюлю и смешайте со сливами. Варите на среднем огне 20 минут.
- Добавьте сахар и доведите до кипения (пузырения). Продолжайте готовить, пока мармелад не станет нужной консистенции, около 10 минут.
- Снимите мармелад с огня, добавьте приготовленную цедру апельсина. Перемешивайте мармелад в течение 5 минут, снимая образующуюся сверху пену.
- Разлейте мармелад по стерилизованным банкам. Переверните и дайте остыть. Хранить в прохладном, сухом и темном месте.
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