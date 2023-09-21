Сделайте это — и на ветчине не появится слизь. Вот как нужно хранить ее в холодильнике

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Опубликовано: 21.09.2023 11:06 , Обновлено: 21.09.2023

Многие из нас сталкивались с проблемой, когда в холодильнике наша любимая ветчина быстро покрывалась неприятной слизью. Но ведь так не должно быть, ведь каждый хочет наслаждаться вкусом этого деликатеса как можно дольше. Узнали секрет, как правильно хранить такое мясо, чтобы оно дольше сохраняло свежесть и не портилось.

Когда на ветчине, оказавшейся в нашем холодильнике, появляется скользкая пленка, она теряет свою ценность, а мы — аппетит к этому продукту.

Дело в том, что многие совершают большую ошибку — хранят ветчину в полиэтиленовых пакетах или уже открытых вакуумных упаковках. А такой способ хранения ускоряет порчу продукта. А как тогда нужно?

Если вы хотите, чтобы ветчина не стала слизкой, подготовьте стеклянную емкость и нарежьте листы бумаги для выпечки или пергаментной бумаги. Положите на дно бумагу, затем ветчину и снова бумагу. Таким образом последовательно укладывайте куски ветчины.

При этом, мясо должно иметь доступ к воздуху, поэтому не закрывайте контейнер плотно, а аккуратно накройте крышкой.

Какую полку для ветчины выбрать в холодильнике?

Контейнер с ветчиной должен стоять на средней полке холодильника. Именно там оптимальные условия для ее хранения.

Также стоит помнить, что не нужно запасаться слишком большим количеством мяса, потому что оно испортится. Лучше покупать меньше и чаще.

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