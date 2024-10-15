«Растёт раз в 7 лет» — Под Минском нашли гриб, похожий на улей. Можно ли есть?

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Опубликовано: 15.10.2024 09:40 , Обновлено: 15.10.2024

Житель Минской области поделился в TikTok видео с грибом, похожим на пчелиный улей. Оказалось, что это редкий гриб, имеющий по меньшей мере 5 народных названий. А можно ли собирать и есть?

Необычную находку грибники сперва ошибочно приняли за улей с дикими пчёлами, однако при более близком рассмотрении поняли, что имеют дело с неким неизвестным грибом. За несколько дней видео собрало более 300 тысяч просмотров, и пользователи помогли идентифицировать плодовое тело.

Оказалось, что белорусам попался редкий съедобный гриб - спарассис кудрявый (Sparassis crispa), который в народе именуют грибом-бородой, грибом-бараном, мозговиком или заячьей/грибной капустой.

“У нас называют баран. Вкусный. Имеет ореховый вкус”, - написал один из пользователей.

“Гриб условно съедобный. Вкус отварных опилок”, - высказался ещё один комментатор.

“Спарассис намного вкуснее белого”, - не согласился другой.

“За него [большой] штраф можно получить. Растёт раз в 7 лет”, - написал ещё один комментатор.

Спарасисс кудрявый в молодом возрасте

Гриб имеет характерную округлую форму и внешне походит на кочан цветной капусты. Молодые плодовые тела белого цвета, но с возрастом желтеют, приобретая охряной оттенок.

Спарасисс курчавый относится к 4 вкусовой категории и, по отзывам, достаточно вкусен в молодом возрасте. Однако собирать его белорусам нельзя. Вид занесён в Красную книгу Беларуси и точно также редок в лесах России и Украины.

[info_b]Согласно 1 статье 16.8 КоАП Беларуси, физлица, совершившие самовольное изъятие или уничтожение краснокнижных видов, караются штрафом от 20 до 30 базовых величин (сейчас от 800 до 1200 рублей).[/info_b]

Особенно удачливые грибники могут увидеть “заячью капусту” в белорусских лесах с августа по октябрь. Гриб является паразитом и в основном растёт на корнях у основания стволов деревьев, реже на свежих пнях в хвойных и хвойно-широколиственных лесах.

Старая грибная капуста

Ранее Telegraf.news писал о том, что пользователь TikTok поделился видео с необычной находкой. На одном из полей он обнаружил множество грибов размером с футбольный мяч. Съедобен ли такой вид и можно ли найти его в Беларуси?

В TikTok показали гриб, который напоминает «гигантскую моцареллу». Что это за вид и можно ли найти в Беларуси?