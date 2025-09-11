Работает ли «правило пяти секунд»? Диетолог пояснила, когда можно съесть упавшую на пол еду

🎤 Мнение

Опубликовано: 11.09.2025 13:08 , Обновлено: 11.09.2025

Вы, вероятно, знакомы с «правилом пяти секунд». Согласно этой концепции, пищу якобы можно безопасно употреблять, даже если она упала на пол, при условии, что она пролежала там не дольше этого времени. Насколько это правда? Этот вопрос рассмотрела диетолог.

Анна Едре, клинический диетолог из Польши, объяснила, что в этой «мудрости» есть доля правды. По ее словам, в некоторых ситуациях съесть что-то с пола действительно не должно навредить нам. Однако нельзя считать, что в течение пяти секунд любой продукт является «безопасным».

Эксперт прямо заявила, что «правило пяти секунд» — это миф и чрезмерное упрощение.

«Пригодность продукта к употреблению после падения на землю зависит от продукта, поверхности, на которую он упал, и степени ее чистоты», — объяснила она и подчеркнула, что время контакта здесь имеет меньшее значение.

Диетолог сказала, что продукты с высоким содержанием воды, такие как арбуз, огурец или помидор, быстрее заселяются бактериями, чем сухие. Поэтому для фруктов и овощей даже одна секунда может быть слишком долгим сроком. В то же время, например, хлеб может быть безопасен для употребления даже после минуты на полу.

Специалист поделилась также некоторыми интересными фактами. Она утверждает, что на ковре переносится меньше бактерий, чем на плитке или дереве. Все дело в площади соприкосновения. Чем она меньше, тем лучше.

“Пол настолько чист, насколько чиста швабра, которой вы его моете, и вряд ли кто-то захочет есть салат, поданный в ведре после уборки”, — сравнила Анна Едре.

Эксперт добавила, что в чистом доме съесть кусочек сыра с пола вряд ли повредит организму. Однако она предостерегла от употребления в пищу всего, что упало в магазине или на улице.

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