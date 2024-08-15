"Проще творога купить" - В Борисове выпустили протеиновый глазированный сырок. Оценили не все

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Опубликовано: 15.08.2024 18:38 , Обновлено: 13.11.2024

Блогер Кокобай показал в TikTok новый глазированный сырок с протеином, который недавно появился в продаже. Новинку компании "Нордар" раскритиковали многие комментаторы. Что не понравилось?

“65 процентов белка, 40 процентов сахарозы. Мягкий шоколад и сливоная начинка. Чем-то напоминает сырки из детства. Я так понимаю, что по составу может заменить полноценный завтрак”, - рассказал блогер в видео.

Новый протеиновый сырок вышел в рамках серии Feelin от компании “Нордар”, которая выпускает широкую линейку сырков и мороженого. Некоторые белорусы, как оказалось, уже успели попробовать новинку, а многие усомнились в полезности такого продукта. В частности, возмутились большому количеству жира, сахара и цене 1,90 рублей за 40-граммовое лакомство.

[info_b]Согласно информации, представленной на сайте компании “Нордар” состав протеинового сырка следующий: творог, шоколадная глазурь (пудра сахарная, какао тертое, какао-масло, эмульгатор соевый лецитин, ароматизатор ванилин), сахар, комплексная пищевая добавка (белок молочный, мальтодекстрин), масло сладкосливочное, ароматизатор ванилин.[/info_b]

“Не очень вкусные, как и все протеиновые батончики. Не хрустящий шоколад. Чуть больше белков, чем в обычных сырках. По калориям те же 350 ккал”, - высказалась одна из белорусок.

“Неплохое начинание, только сахар вообще нужно было убрать из состава, заменив натуральным подсластителем, типа сукралозы. И жира в процентом соотношении должно стать меньше, чем белка”, - высказался ещё один пользователь.

“Жира больше, чем в украинском сале”, - возмутился один из комментаторов.

“Вкусно, но стоит 1,9 р. (в 2 раза дороже обычного сырка). Проще творога купить, даже зернового. По белкам будет одинаково, если не больше, по цене (за кг.) в разы ниже!” - написал ещё один комментатор.

“На 100г продукта 18 белка 23 жиров. Жиров многова-то, но и белка больше, чем обычно. Если брать один сырок, они обычно до 50 г то 9 белка, 11.5 жиров. Если хочется что-то из сырков, то годно”, - вынес свою оценку ещё один белорус.

Ранее Telegraf.news писал о том, что блогер Кокобай опубликовал в TikTok ролик, в котором показал шоколадную колбасу с печеньем и кокосом от волковысского производителя “Беллакт” и рассказал, сколько стоит и где продается. Большая часть комментаторов возмутилась ценником на товар.

«Дороже, чем из мяса» — Блогер показал шоколадную колбасу от белорусского производителя. Комментаторы возмутились ценой