«Приведёт к непоправимым последствиям» – Блогер Кокобай заявил, что большинство белорусов неправильно хранит масло. В TikTok поспорили

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Опубликовано: 13.01.2025 11:19 , Обновлено: 13.01.2025

Известный белорусский блогер Кокобай опубликовал на просторах TikTok видео, в котором заявил, что все мы храним подсолнечное масло неправильно. В качестве доказательств своей правоты он привёл слова производителя, указавшего на этикетке, как это нужно делать на самом деле. Однако с таким мнением согласились не все.

По словам блогера, сразу после вскрытия масло нужно хранить в холодильнике. И впрямь, правоту такого совета демонстрируют слова на упаковке одного из производителей. Кокобай подчеркнул: если пластмассовую тару поставить около плиты или “перелить в красивую баночку”, спрятав в шкафчик, масло будет окисляться.

“Возможно, это приведёт к непоправимым последствиям во вкусе масла”, — заключил он. К слову, аналогичные рекомендации относятся не только к подсолнечному, но и оливковому, рапсовому и другим видам средств для жарки.

Однако в комментариях многие белорусы возмутились: раз так, то почему в магазинах масло стоит не в холодильниках? В ответ на такое замечание блогер резонно отметил: речь идёт о хранении непосредственно после вскрытия.

“Всю жизнь хранили на полке и никто никогда не читал эту этикетку. И все живы”, — поделилась личным опытом одна из пользовательниц социальной сети. Другой рассказал о схожем опыте: “Всегда хранил в кухонном шкафу на полке, за всё время ничего не случилось, всё нормально”.

“Всегда храню в холодильнике, даже и не подумала что кто-то хранит в шкафу…” — написала под роликом ещё одна подписчица TikTok. Её тут же дополнили словами о том, что на протяжении долгого времени делали точно также.

“Работаю поваром. В холодильнике всегда храним после вскрытия”, — выразил мнение очередной мужчина. Кто-то даже пошутил: “Лей банку за одно приготовление, и всё будет ок”.

Ранее Telegraf.news писал, что американские учёные провели очередное исследование, которое показало: растительное масло из семян способно вызвать рак толстой кишки. Речь идёт о всем известном подсолнечном, рапсовом, кукурузном и масле из виноградных косточек. И если последние три — на любителя, то на первом уж точно кто-нибудь из белорусов да жарит.

Американцев предупредили об угрозе рака из-за такого масла. А белорусы его используют?