Белорусы пожаловались на пропажу в магазинах популярного растительного молока. Когда пообещали вернуть?

Опубликовано: 07.04.2025 09:17 , Обновлено: 25.04.2025

Покупатели в минских магазинах заметили, что с полок исчез популярный напиток на растительной основе под брендом PLANTO (ранее Alpro), либо его ассортимент резко сократился. Этот продукт компании Danone, похоже, разделил судьбу других известных марок этого же гиганта («Активиа», «Растишка», Actimel), дефицит которых наблюдался ранее. В Мингорисполкоме поспешили дать объяснение происходящему.

Как сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на начальника главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елену Нагорную, причина кроется в сугубо деловой сфере — в «договорных отношениях между производителем и поставщиками».

«Ранее в Республике Беларусь поставками вышеупомянутых товаров занимался один крупный импортёр», — процитировало агентство слова Нагорной. И вот, по официальной версии, не так давно российское подразделение производителя и этот самый «крупный импортёр» прекратили сотрудничество.

Но проблема, как заверили в исполкоме, уже решается: «Новым поставщиком уже выбрана другая компания». Этот неназванный «новый импортёр» сейчас, по словам чиновницы, активно заключает договоры с крупными торговыми сетями Беларуси.

Большинство товаров пропавших брендов, включая PLANTO, «планируют начать поставлять» в Беларусь уже сегодня, 7 апреля.

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