"Предлагаю минималкой сделать кило грибов" - Белорусы оценили цену боровиков в магазинах

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Опубликовано: 09.04.2024 10:53 , Обновлено: 25.04.2025

Один из пользователей TikTok опубликовал короткий ролик из магазина, где наглядно показал цены на сушеные боровики. Так, небольшую пачку весом в 50 граммов предлагают белорусам за 24,69 рубля. Выходит, за килограмм такого лакомства придётся отдать 493,80 белорусских рублей.

В комментариях, конечно, никого такие цены не устроили. Большинство сетовало на излишнюю дороговизну, но нашлись и те, кто счёл подобные цифры оправданными.

“А вы знаете, сколько вёдер свежих нужно на 1 кг сушеных?”, — задал риторический вопрос один из белорусов, а другой добавил юмора в обсуждение:

“Если учесть повышенную популяцию медведей в лесах РБ, то это ещё и дешево”.

Кто-то из пользователей поделился личным опытом приобретения сушеных боровиков, правда, вышел он не очень позитивный…

“Я как-то купила сдуру, салатика захотелось. Сколько там ещё червей — это треш…” — рассказала женщина.

Одни в комментариях предлагали “минималкой сделать кило грибов”, а другие писали о том, что у них дома “тысячи полторы лежит грибами”.

“А ведь у кого-то такая зарплата… Может, лучше мухоморы продавать?” — продолжили обсуждение видеоролика белорусы.

“Совсем сломались. КГК, вы где, что происходит, разъясните. А где Качанова с её мониторингом цен?” — не скрывая недовольство возмущались другие.

“За эту цену они, наверное, торкают ого-ого как!”, — с юмором прокомментировал ещё один из мужчин.

Кстати, на сайте одного из белорусских магазинов мы нашли сушеное ассорти подешевле. Так, например, “Лесные угодья” (45 граммов) продают за 13,98 рублей. Пачка состоит из сушеных боровиков, шампиньонов и подосиновиков, утверждают производители.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве здравоохранения Беларуси предупредили о грибах, которые лучше не использовать в пищу. Если их неправильно обработать, человека ждёт смерть.

Минздрав Беларуси «запретил» есть эти весенние грибы. Что с ними не так?