Пожарьте вместо котлет из фарша этот овощ. Рецепт оценят даже заядлые мясоеды
Иногда нужно давать организму отдохнуть от жирной и калорийной еды. Особенно это актуально после праздников и майонезных салатиков. Журналисты Telegraf.news нашли отличный рецепт, который прекрасно заменит привычные жареные котлеты и заставит даже самого заядлого мясоеда просить добавки. Рассказываем, о каком блюде идет речь и как его приготовить.
Разнообразить свой рацион и гастрономические представления новыми вкусовыми сочетаниями бывает очень полезно. Попробуйте заменить привычные котлеты из фарша стейком из жареной цветной капусты, посыпав его сыром и добавив соевого соуса с любимыми специями.
Гурманы утверждают, что это блюдо – настоящее удовольствие для тех, кто любит по-настоящему вкусно поесть независимо от того, мясоед он или вегетарианец. Ведь цветная капуста в данном рецепте имеет поистине потрясающий вкус.
Ингредиенты:
- большой кочан цветной капусты;
- оливковое или сливочное масло;
- соевый соус;
- тертый пармезан или другой твердый сыр;
- соль;
- перец;
- чеснок гранулированный;
- перец сладкий;
- немного любимых сушеных трав.
Способ приготовления:
- Отрежьте зеленые листья и толстый стебель от головки цветной капусты. Затем разрежьте его на 4-5 ломтиков толщиной около 2,5 см. Слегка посолите каждый кусочек и отставьте в сторону, пока овощ не станет мягким;
- Тщательно разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового или сливочного масла. Натрите ломтики цветной капусты специями и оливковым маслом с обеих сторон. Затем выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон до легкой румяности;
- Достаньте стейки цветной капусты из формы, смажьте их небольшим количеством соевого соуса и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки;
- Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут;
- В середине запекания переверните каждый стейк и посыпьте тертым сыром.
А вот альтернативный способ приготовления котлет из цветной капусты.
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