Пожарьте вместо котлет из фарша этот овощ. Рецепт оценят даже заядлые мясоеды

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Опубликовано: 16.01.2025 18:06 , Обновлено: 16.01.2025

Иногда нужно давать организму отдохнуть от жирной и калорийной еды. Особенно это актуально после праздников и майонезных салатиков. Журналисты Telegraf.news нашли отличный рецепт, который прекрасно заменит привычные жареные котлеты и заставит даже самого заядлого мясоеда просить добавки. Рассказываем, о каком блюде идет речь и как его приготовить.

Разнообразить свой рацион и гастрономические представления новыми вкусовыми сочетаниями бывает очень полезно. Попробуйте заменить привычные котлеты из фарша стейком из жареной цветной капусты, посыпав его сыром и добавив соевого соуса с любимыми специями.

Гурманы утверждают, что это блюдо – настоящее удовольствие для тех, кто любит по-настоящему вкусно поесть независимо от того, мясоед он или вегетарианец. Ведь цветная капуста в данном рецепте имеет поистине потрясающий вкус.

Ингредиенты:

большой кочан цветной капусты;

оливковое или сливочное масло;

соевый соус;

тертый пармезан или другой твердый сыр;

соль;

перец;

чеснок гранулированный;

перец сладкий;

немного любимых сушеных трав.

Способ приготовления:

Отрежьте зеленые листья и толстый стебель от головки цветной капусты. Затем разрежьте его на 4-5 ломтиков толщиной около 2,5 см. Слегка посолите каждый кусочек и отставьте в сторону, пока овощ не станет мягким; Тщательно разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового или сливочного масла. Натрите ломтики цветной капусты специями и оливковым маслом с обеих сторон. Затем выложите их на разогретую сковороду и обжарьте с обеих сторон до легкой румяности; Достаньте стейки цветной капусты из формы, смажьте их небольшим количеством соевого соуса и выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки; Выпекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут; В середине запекания переверните каждый стейк и посыпьте тертым сыром.

А вот альтернативный способ приготовления котлет из цветной капусты.

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