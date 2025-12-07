Поляки помогли белорусской кухне попасть в ТОП-100 мировых. Какие блюда оценили?

Опубликовано: 07.12.2025 10:04 , Обновлено: 07.12.2025

Популярный рейтинг блюд и кухонь мира Taste Atlas обновил список самых популярных кухонь на 2026 год. Беларусь в нём по сравнению с 2025 годом немного опустилась, оказавшись на 79 месте (ранее была на 75-м). Но в любом случае попадание в ТОП-100 произошло благодаря нашим соседям — полякам.

Именно они, согласно данным рейтинга, чаще ставили высокие оценки белорусским блюдам, подняв средний балл до 4,1.

Поэтому неудивительно, что одним из самых высокооценённых блюд белорусской кухни на Taste Atlas стал суп «жур» — полный аналог или альтернатива польского «журека».

[inf]Журек — это традиционный суп, отличающийся характерным кисловатым вкусом, который получается в результате закваски или брожения хлеба и ржаной муки. В состав супа также входят сосиски, бекон или ветчина, и овощи, такие как картофель и грибы.[/inf]

Естественно, в список лучших блюд попали драники, а ещё сырники, холодник, мачанка и верещака. Среди фаворитов также числятся поливка и колдуны.

Среди алкогольных напитков в рейтинге значатся крамбамбуля, старка и, конечно, квас.

На каких местах соседи Беларуси?

В рейтинг попали и традиционные кухни наших соседей. Вот на каких они местах:

Польша - 14,

Россия - 28,

Украина - 43,

Литва - 44,

Латвия 79.

Первые же места в рейтинге заняли Италия, Греция и Перу.

Ранее Telegraf.news писал, что кулинарный онлайн-гид Taste Atlas известен своими масштабными рейтингами национальных кухонь, блюд и продуктов. Но в нём содержится лишь топ-100 стран. Тем приятнее, что в этом списке нашлось место и для белорусской кухни.

Белорусская национальная кухня на 75-м месте в мировом рейтинге. А кто «присвоил» себе драники?