Telegraf.news
ru

Поляки помогли белорусской кухне попасть в ТОП-100 мировых. Какие блюда оценили?

Поляки помогли белорусской кухне попасть в ТОП-100 мировых. Какие блюда оценили?
Подпишитесь на Телеграф:

Популярный рейтинг блюд и кухонь мира Taste Atlas обновил список самых популярных кухонь на 2026 год. Беларусь в нём по сравнению с 2025 годом немного опустилась, оказавшись на 79 месте (ранее была на 75-м). Но в любом случае попадание в ТОП-100 произошло благодаря нашим соседям — полякам.

Именно они, согласно данным рейтинга, чаще ставили высокие оценки белорусским блюдам, подняв средний балл до 4,1.

default-alt-content

Поэтому неудивительно, что одним из самых высокооценённых блюд белорусской кухни на Taste Atlas стал суп «жур» — полный аналог или альтернатива польского «журека».

[inf]Журек — это традиционный суп, отличающийся характерным кисловатым вкусом, который получается в результате закваски или брожения хлеба и ржаной муки. В состав супа также входят сосиски, бекон или ветчина, и овощи, такие как картофель и грибы.[/inf]

default-alt-content

Естественно, в список лучших блюд попали драники, а ещё сырники, холодник, мачанка и верещака. Среди фаворитов также числятся поливка и колдуны.

Среди алкогольных напитков в рейтинге значатся крамбамбуля, старка и, конечно, квас.

На каких местах соседи Беларуси?

В рейтинг попали и традиционные кухни наших соседей. Вот на каких они местах:

  • Польша - 14,
  • Россия - 28,
  • Украина - 43,
  • Литва - 44,
  • Латвия 79.

Первые же места в рейтинге заняли Италия, Греция и Перу.

Ранее Telegraf.news писал, что кулинарный онлайн-гид Taste Atlas известен своими масштабными рейтингами национальных кухонь, блюд и продуктов. Но в нём содержится лишь топ-100 стран. Тем приятнее, что в этом списке нашлось место и для белорусской кухни.

Белорусская национальная кухня на 75-м месте в мировом рейтинге. А кто «присвоил» себе драники?

Темы: