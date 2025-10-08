Белорусская национальная кухня на 75-м месте в мировом рейтинге. А кто "присвоил" себе драники?

Опубликовано: 08.10.2025 19:27 , Обновлено: 08.10.2025

Кулинарный онлайн-гид Taste Atlas известен своими масштабными рейтингами национальных кухонь, блюд и продуктов. Но в нем содержится лишь топ-100 стран. Тем приятнее, что нашлось местечко и для белорусской национальной кухни.

Буквально в прошлом году Taste Atlas поменял местами лучшие кухни мира. Италия, ранее возглавлявшая список, уступила первенство Греции, получившей высший рейтинг и признание кулинарным лидером мира. Результаты рейтинга вызвали ажиотаж среди гурманов по всему миру.

Италия, хотя и заняла тогда второе место, все равно осталась на Олимпе кулинарного мира благодаря своей неаполитанской пицце и знаменитым помидорам Сан-Марцано.

Мексика, оказавшаяся на третьем месте, заслужила похвалу судей за исключительное разнообразие вкусов: от кесабиррии до ароматной региональной ванили.

А что же Беларусь и соседи?

Белорусская национальная кухня заняла 75-е место из 100 в мировом рейтинге. Все благодаря колдунам (оценка 4.5), сырникам (4.4) и мачанке (4.4).

[inf]Сам рейтинг строится на базе 477 287 проверенных оценкок для 15 478 блюд в базе данных Taste Atlas.[/inf]

Что же касается соседей, то Польша заняла 11 место, причем в числе топ-блюд вдруг оказалось польская клубника. А ещё вареники, сырники и польские пончики.

Литва завоевала 39 место благодаря ржаным гренкам (Kepta duona), колдунам, вездесущим сырникам и … драникам (Bulviniai blynai). Да-да, это блюдо любят готовить и выдают за своё не только в Беларуси.

А вот Латвия попала на 79 место. И снова в национальном меню оказались сырники, а ещё глазированные сырки и… драники (дословно, картофельные оладьи - Kartupeļu pankūkas). Есть в списке латвийских блюд и пирожки.

Российская кухня оказалась на 34 месте. Причем из блюд, которые предлагают попробовать в России, на первом месте оказался шашлык, дальше идут торт медовик, снова сырники, а ещё черная икра.

Украине дали 44 место за вареники, сырники, распашки, мачанку и котлеты по-киевски.

Самое интересное, что в самом рейтинге самым вкусным блюдом считают Лечону - традиционное колумбийское блюдо, представляющее собой запеченного поросенка, фаршированного луком, горошком, свежей зеленью и различными специями.

Поросенка долго запекают, пока мясо не станет нежным и сочным. Это блюдо обычно готовят для торжественных мероприятий, поскольку из одной лечоны можно приготовить до 100 порций.

Основа рейтингов — мнения “гурманов и путешественников”

Основной метод оценки — это сбор и анализ отзывов реальных пользователей. На Taste Atlas утверждают, что опираются на оценки так называемых «гурманов», причем тех, кто пробовал блюда в их аутентичной среде или имеют опыт в гастрономии.

Наши рейтинги создаются гурманами и путешественниками, которые знают разницу между настоящей кухней и ее имитацией, — утверждает команда Taste Atlas.

Этот подход, впрочем, является и главным предметом для критики, так как он сильно зависит от субъективного мнения и может отражать популярность у туристов, а не истинное качество кухни.

Сложная система подсчета очков

Taste Atlas использует специальный алгоритм для расчета рейтингов. Он учитывает не только средний балл блюд, но и их количество и «ценность» внутри кухни. Оценка национальной кухни выводится на основе оценок всех ее традиционных блюд и продуктов.

Оцениваются только аутентичные, традиционные блюда и продукты.

Учитывается «вклад» каждого блюда в общее восприятие кухни.

Рейтинг постоянно обновляется по мере поступления новых отзывов и оценок.

Что еще влияет на позицию в рейтинге?

Помимо пользовательских оценок, команда Taste Atlas также проводит собственные исследования. Они изучают исторические кулинарные книги, консультируются с экспертами и анализируют гастрономические тенденции, чтобы составить полный каталог блюд.

При этом важно понимать, что высокий рейтинг не всегда означает, что кухня «лучше» в абсолютном смысле. Он, скорее, отражает ее глобальную узнаваемость и то, насколько она нравится международной аудитории платформы. К тому же, кухни с большим количеством известных и популярных блюд часто имеют преимущество.

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