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Польские санслужбы нашли в российских огурцах дихлофос

Польские санслужбы нашли в российских огурцах дихлофос
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Сотрудники контролирующих санитарных служб Польши обнаружили в огурцах российского производства следы опасного для здоровья человека вещества - дихлофоса. В сельском хозяйстве его часто используют для борьбы с вредителями и защиты продуктов от насекомых, но для человека его воздействие может оказаться смертельным. Поскольку овощи российского производства можно найти на и прилавках белорусских магазинах, вот о чем следует знать покупателям.

Как сообщил польский портал Money.pl, потенциально опасные огурцы из России в этот раз не прошли контроль на границе. Согласно отчёту Европейской системы быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF, высокий уровень остатков пестицидов в огурцах выявили в результате проверки, проведенной 20 мая 2024 года.

Согласно сообщению, партия с выявленным нарушением не пересекала границу, поэтому огурцы не появились ни на одном польском рынке.

[info_b]Объём импорта российских огурцов в Польшу за 2023 год составил 7,93 тыс. тонн. В страну также поставляется российские лук и морковь, а общий объём импорта достигает десятков тысяч тонн. [/info_b]

Какие последствия отравления дихлофосом для человека?

Специалисты отмечают, что отравление дихлофосом в зависимости от длительности и объёма воздействия можно подразделить на три стадии, для каждой из которых характерны свои симптомы.

Лёгкая форма:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • сужение зрачков,
  • отек слизистых,
  • насморк,
  • повышенная потливость.

Поскольку данная симптоматика, как правило, не вызывает у человека тревоги, при лёгкой форме люди редко обращаются за медицинской помощью. Между тем, отсутствие лечения, по словам медиков, повышает риск развития осложнения хронических заболеваний.

Отравление средней степени тяжести:

  • слабость,
  • головокружение,
  • головная боль,
  • сужение зрачков,
  • появление «сетки перед глазами»,
  • тремор,
  • судороги,
  • повышенное слюноотделение и потливость,
  • насморк,
  • нарушение дыхания,
  • чувство удушья,
  • сердечная аритмия,
  • тошнота,
  • изменения психоэмоционального фона — повышенная раздражительность и агрессия, появление чувства тревоги и страха.

Тяжелые отравления:

  • резкое падение артериального давления,
  • брадикардия,
  • сужение зрачков,
  • отсутствие реакции на свет,
  • интенсивный цианоз,
  • приступы удушья,
  • угнетение дыхательного и сосудодвигательного центров,
  • судороги,
  • развитие комы с параличом дыхания и остановкой сердца.

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