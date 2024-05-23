Польские санслужбы нашли в российских огурцах дихлофос
Сотрудники контролирующих санитарных служб Польши обнаружили в огурцах российского производства следы опасного для здоровья человека вещества - дихлофоса. В сельском хозяйстве его часто используют для борьбы с вредителями и защиты продуктов от насекомых, но для человека его воздействие может оказаться смертельным. Поскольку овощи российского производства можно найти на и прилавках белорусских магазинах, вот о чем следует знать покупателям.
Как сообщил польский портал Money.pl, потенциально опасные огурцы из России в этот раз не прошли контроль на границе. Согласно отчёту Европейской системы быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF, высокий уровень остатков пестицидов в огурцах выявили в результате проверки, проведенной 20 мая 2024 года.
Согласно сообщению, партия с выявленным нарушением не пересекала границу, поэтому огурцы не появились ни на одном польском рынке.
[info_b]Объём импорта российских огурцов в Польшу за 2023 год составил 7,93 тыс. тонн. В страну также поставляется российские лук и морковь, а общий объём импорта достигает десятков тысяч тонн. [/info_b]
Какие последствия отравления дихлофосом для человека?
Специалисты отмечают, что отравление дихлофосом в зависимости от длительности и объёма воздействия можно подразделить на три стадии, для каждой из которых характерны свои симптомы.
Лёгкая форма:
- головная боль,
- головокружение,
- сужение зрачков,
- отек слизистых,
- насморк,
- повышенная потливость.
Поскольку данная симптоматика, как правило, не вызывает у человека тревоги, при лёгкой форме люди редко обращаются за медицинской помощью. Между тем, отсутствие лечения, по словам медиков, повышает риск развития осложнения хронических заболеваний.
Отравление средней степени тяжести:
- слабость,
- головокружение,
- головная боль,
- сужение зрачков,
- появление «сетки перед глазами»,
- тремор,
- судороги,
- повышенное слюноотделение и потливость,
- насморк,
- нарушение дыхания,
- чувство удушья,
- сердечная аритмия,
- тошнота,
- изменения психоэмоционального фона — повышенная раздражительность и агрессия, появление чувства тревоги и страха.
Тяжелые отравления:
- резкое падение артериального давления,
- брадикардия,
- сужение зрачков,
- отсутствие реакции на свет,
- интенсивный цианоз,
- приступы удушья,
- угнетение дыхательного и сосудодвигательного центров,
- судороги,
- развитие комы с параличом дыхания и остановкой сердца.
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