99% людей варят сосиски неправильно. Польский шеф-повар рассказал, как надо
Приготовление сосисок кажется одним из самых простых действий на кухне. Однако, как оказалось, большинство из нас делают это неправильно! Об этом заявил польский шеф Петр Огинский, известный в социальных сетях как I Love Cooking. Он рассказал, как все-такі следует готовить сосиски.
Во-первых, шеф-повар отметил, что сосиски ни в коем случае нельзя жарить или запекать, поскольку в них может содержаться большое количество солей, содержащих нитраты или нитриты. При температуре выше 130 градусов они превращаются в нитрозамины, которые могут способствовать развитию рака.
Также, по словам Огинского, сосиски нельзя варить в… кипящей воде.
Шеф-повар утверждает, что сначала нужно нагреть воду в кастрюле до 75 градусов, а затем опустить в воду сосиски. При этом температура должна оставаться между 72 и 75 градусами. Когда сами сосиски достигнут 60 градусов, они будут готовы.
Не уверены, что кто-то будет так заморачиваться с приготовлением сосисок. Но теперь вы знаете, как их готовят геф-повара :)
Если вы понимаете польский язык, то можете посмотреть видео с советами Огинского.
А еще он напомнил о необходимости покупать только качественные сосиски. Речь идет о продуктах, содержащих минимум 90% мяса.
Эти ошибки совершают почти все. Как правильно выбрать сосиски в магазине и потом приготовить? Так а бумага в составе есть?
Сосиски относятся к продуктам-лидерам повседневного потребления. Они различаются ценой, составом и часто разочаровывают. Но, выбирая сосиски, нужно ориентироваться на только на стоимость и внешний вид. Возможно, получилось невкусно потому, что выбрали не то или приготовили неправильно. Узнали, что покупать и как лучше есть сосиски.