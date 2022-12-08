99% людей варят сосиски неправильно. Польский шеф-повар рассказал, как надо

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Опубликовано: 08.12.2022 17:06 , Обновлено: 08.12.2022

Приготовление сосисок кажется одним из самых простых действий на кухне. Однако, как оказалось, большинство из нас делают это неправильно! Об этом заявил польский шеф Петр Огинский, известный в социальных сетях как I Love Cooking. Он рассказал, как все-такі следует готовить сосиски.

Во-первых, шеф-повар отметил, что сосиски ни в коем случае нельзя жарить или запекать, поскольку в них может содержаться большое количество солей, содержащих нитраты или нитриты. При температуре выше 130 градусов они превращаются в нитрозамины, которые могут способствовать развитию рака.

Также, по словам Огинского, сосиски нельзя варить в… кипящей воде.

Шеф-повар утверждает, что сначала нужно нагреть воду в кастрюле до 75 градусов, а затем опустить в воду сосиски. При этом температура должна оставаться между 72 и 75 градусами. Когда сами сосиски достигнут 60 градусов, они будут готовы.

Не уверены, что кто-то будет так заморачиваться с приготовлением сосисок. Но теперь вы знаете, как их готовят геф-повара :)

Если вы понимаете польский язык, то можете посмотреть видео с советами Огинского.

А еще он напомнил о необходимости покупать только качественные сосиски. Речь идет о продуктах, содержащих минимум 90% мяса.

Эти ошибки совершают почти все. Как правильно выбрать сосиски в магазине и потом приготовить? Так а бумага в составе есть?

Сосиски относятся к продуктам-лидерам повседневного потребления. Они различаются ценой, составом и часто разочаровывают. Но, выбирая сосиски, нужно ориентироваться на только на стоимость и внешний вид. Возможно, получилось невкусно потому, что выбрали не то или приготовили неправильно. Узнали, что покупать и как лучше есть сосиски.

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