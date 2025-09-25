Покупательница пожаловалась на «не тот рисунок» скумбрии белорусского производителя. В чём нюанс?

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Опубликовано: 25.09.2025 15:38 , Обновлено: 25.09.2025

Белоруска пожаловалась в TikTok на японскую скумбрию одного из популярных белорусских производителей, которая, по мнению девушки, скумбрией не является. "Подмену" покупательница обнаружила лишь открыв банку. Её смутил как внешний вид рыбы - слишком большой размер кусочков и рисунок на спинке рыбы, так и её вкус - слишком насыщенный рассол. Попытались разобраться, а была ли подмена?

“Скумбрия японская, кусочки специальные” - такое название указал на упаковке своего продукта производитель, чем и ввёл покупательницу в заблуждение. Девушка решила, что речь идёт о неком особом рецепте приготовления маринада для рыбы, но всё оказалось иначе.

Открыв баночку, покупательница тут же заподозрила неладное. По её словам, кусочки рыбы оказались больше обычного, “рисунок не тот” на спинке рыбы, у хребта, отличающийся от характерного для скумбрии. Вкус девушке также показался непривычным и “ужасно невкусным”. В результате покупательница пришла к выводу, что производитель под видом скумбрии продал ей макрель, а скрыть “подмену” попытался обилием специй и соли с маринаде, чтобы перебить более резкий запах другого вида рыбы.

“Я прогуглила: скумбрия японская - это и есть типа та самая макрель. Так так и напишите: “макрель, кусочки специальные”, и это будет правильно”, - раскритиковала покупательница производителя.

В комментариях под роликом зрители разделились на два лагеря. Первые утверждали, что скумбрия и макрель - это два разных названия одной и той же рыбы.

“30 лет технологом в море отходил, вы сможете отличить скумбрию с южной части атлантического океана от северной части атлантического океана? Покупал я эту макрель, по-русски скумбрия, макрелью называют в Испании и Португалии. Единственное, с чем с вами согласен, это то что рассол приготовлен неправильно, потому что не учитывается жирность макрели. Вас никто не обманул, она приготовлена по техническим условиям утвержденным на производстве”, - написал один из зрителей.

Другие всё же поддержали автора, отметив, что эти две рыбы абсолютно разные, как минимум по вкусу.

“Вы меня навели на истину. Никогда не задумывалась, думаю что скумбрия такая невкусная стала в последнее время?” - отметила одна из зрительниц.

Что же на самом деле за “японская скумбрия”?

На самом деле, скумбрия, японская скумбрия и макрель - это три разных вида рыбы, хоть и родственных. Все они относятся к семейству скумбриевых. Под скумбрией у нас, как правило, понимают атлантическую скумбрию. Это самый жирный вид из всех трёх и поэтому многие считают её самой вкусной. Японская скумбрия чуть менее жирная, а макрель - самая сухая, поэтому её рекомендуют при диетическом питании.

Спорить о вкусовых качествах не будем, а вот о внешних различиях трёх видов можно поговорить. Проще всего отличить от скумбрии, действительно, макрель. На сайте одного из российских производителей рыбы указано, что эти два вида отличаются разительно - макрель больше, имеет более вытянутое тело, мощные челюсти с крупными треугольными зубами и более острую форму головы. Однако от покупателей всё это очень просто скрыть, а вот что спрятать не удастся, так это отличительный рисунок на спинке:

у макрели вся спинка в тёмных пятна и полосках, которые частично заходят на брюшко,

у скумбрии на спинке есть только чёткие фирменные “тигровые” полоски.

На фото сверху - макрель, снизу - скумбрия

А вот отличить по внешним признакам атлантическую и японскую скумбрию, как отмечает всё тот же российский производитель, обывателю практически невозможно - существенных отличий у них попросту нет. Отличаются виды лишь разной степенью жирности ну и, собственно, происхождением.

Как понятно из названия, родина японской скумбрии - Японское, Желтое моря и Тихий океан у берегов Японии. Этот вид также иногда встречается в Охотском море. Российские компании добывают её в небольших количествах у Курильских островов.

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