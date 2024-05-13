Почему в банке с йогуртом появляется жидкость? Узнали, что делать с таким продуктом

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Опубликовано: 13.05.2024 09:14 , Обновлено: 12.05.2024

Иногда случается так, что на поверхности йогурта или сметаны образуется странная жидкость. Выглядит это не очень эстетично, поэтому продукт часто оказывается в мусорном ведре. Что это такое? Многие люди задаются вопросом, пригодны ли такие молочные продукты для употребления.

Если вы открываете пачку йогурта или другого молочного продукта и не употребляете его сразу, а ставите в холодильник, на поверхности образуется жидкость, которую многие ошибочно воспринимают как признак порчи. На самом деле, это ошибка.

Жидкость на йогурте — не что иное, как сыворотка. Её просто нужно размешать — и продукт по-прежнему будет пригодно к употреблению.

Выливать эту жидкость не стоит. Вместо этого её можно использовать для приготовления коктейлей, заправок или супов.

[info_b]При значительном увеличении количества бактерий в йогурте происходит свертывание молока. Белки соединяются, образуя сгустки, и выдавливают водянистую сыворотку.

Выделение сыворотки также ускоряется из-за постферментационного подкисления. Со временем йогурт становится более кислым, поскольку ферменты, производимые бактериями, продолжают снижать рН. Плотность йогурта увеличивается, что приводит к образованию сыворотки. [/info_b]

Сыворотка содержит множество ценных питательных веществ, таких как кальций, пробиотики и витамин B12.

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Чем полезен йогурт?

Йогурт изготавливается из пастеризованного молока с помощью процесса молочнокислого брожения. В молоко добавляются штаммы бактерий Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus, после чего оно подвергается пятичасовой ферментации при температуре 40-50 градусов.

Натуральные йогурты содержат большое количество легкоусвояемого белка, а также кальций, витамины группы В и молочнокислые бактерии, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника. Регулярное употребление йогурта снижает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияет на минерализацию костей. Поэтому стоит включить этот продукт в свой ежедневный рацион, конечно, если у вас нет пищевой непереносимости молочного сахара лактозы.

Ранее Telegraf.news писал, что многие из нас стараются следить за сроками годности продуктов и беспощадно выбрасывают все, что просрочено. Однако, есть ли исключения из этого правила? Вопрос о просроченном йогурте вызывает много споров и дискуссий. Узнали, что говорят на этот счет эксперты.

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