Почему покупать одну большую пиццу выгоднее, чем две поменьше? Вот что говорит математика

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Опубликовано: 31.01.2024 13:57 , Обновлено: 31.01.2024

Многие белорусы наверняка не раз заказывали две средние пиццы, вместо одной большой (или две маленькие вместо одной средней). Однако, делая так, мы допускаем большую ошибку. Почему? Это можно доказать с помощью простой математики.

Диаметр

Так, техноблогер Дмитрий Бачило опубликовал в Twitter пост, в котором поделился расчётами площади пицц, исходя из их диаметра (в 30 и 45 см), через число Пи:

2 * 3.14 * (30/2)^2=1413,

а 3.14 * (45/2)^2=1590.

Таким образом получилось, что 45-сантиметровая пицца больше, чем две по 30 сантиметров.

Вес

Если брать за расчёты не площадь, а вес, то и по этому параметру выгоднее одна пицца большего диаметра, чем две небольших.

Например, одна 23-сантиметровая пицца весит 450 граммов, а 30-сантиметровая — 750 граммов. Вес двух небольших пицц составит 900 граммов, но 25-30% веса каждой пиццы занимают бортики.

Получается, что пицца диаметром 30 см выгоднее двух 23-сантиметровых.

Стоимость

Если рассматривать проблему с точки зрения стоимости, то и здесь две небольших пиццы будут стоить дороже одной побольше. Это связано с тем, как рестораны и пиццерии устанавливают цены на свои блюда. Стоимость приготовления пиццы в основном зависит от ингредиентов, а не от размера и чем больше пицца, тем дешевле она стоит на единицу площади.

Это значит, что если вы покупаете две маленькие пиццы, то вы заплатите больше за ингредиенты, чем если бы вы взяли одну среднюю пиццу. В результате одна средняя пицца может быть дешевле, чем две маленькие.

Допустим, у вас есть два варианта: купить одну среднюю пиццу за 25 рублей или две маленькие пиццы за 17 рублей каждая. Если вы купите две маленькие пиццы, вы заплатите 34 рубля, что на 9 рублей больше, чем если бы вы купили одну пиццу побольше.

Кроме того, если вы возьмёте две маленькие пиццы, то у вас будет больше коробок и упаковок, что также может увеличить стоимость заказа.

Однако в некоторых заведениях питания, несколько небольших пицц могут получится дешевле, чем средняя или большая. Поэтому перед покупкой лучше сравнить цены и размеры пицц, чтобы определить, какая из них более выгодная.

А когда лучше брать маленькие пиццы?

Две небольшие пиццы выгодно брать, если хочется несколько разных начинок, а платить за две средних пиццы дорого.

Как приготовить итальянскую пиццу дома?

Ранее Телеграф писал, что пицца — самое известное блюдо итальянской кухни. Ее едят практически все, независимо от места проживания. Также многие пекут ее сами, в домашних условиях. Однако вкус у блюда получается не такой, как в итальянском ресторане, ведь у нас нет специальных печей. К счастью, один шеф-повар показал, как можно приготовить идеальную пиццу без каменной печи и диковинных ингредиентов.

Как сделать домашнюю пиццу вкуснее, чем в итальянском ресторане? Шеф-повар поделился секретом