Почему на крабовых палочках одна сторона красная? А что значит, если оранжевая?
Вы когда-нибудь задумывались, почему крабовые палочки цветные только сверху и немного по бокам, а снизу и внутри — белые? Оказывается, это напрямую связано с их названием. А в чем же тогда разница между красными и оранжевыми палочками? Рассказываем по порядку.
Мы уже писали, что в крабовых палочках на самом деле никакого краба нет. А его вкус мы чувствуем только благодаря ароматизатору.
Но зачем их делают цветными? Вероятно, именно потому, что палочки называются “крабовыми”. Их красят в оранжевый или красный, чтобы они «напоминали панцирь краба», утверждает Delighted Сooking.
В свою очередь эксперт Матье объяснил журналу Vice, в чем разница между красными и оранжевыми палочками. По его словам, «цвета служат только для визуального распознавания».
Он отметил, что во Франции, Бельгии и Италии палочки делают оранжевыми, «потому что они со вкусом краба».
«Но в остальном мире они часто более розовые или красные, и могут быть со вкусом моллюсков или омаров. Это было самое удивительное, что я узнал. До этого я думал, что они могут быть только со вкусом краба», — рассказал Матье.
Он также ответил, что не знает, почему крабовые палочки скручивают. Но предположил: «потому, что люди развлекаются, разворачивая их».
Из чего сделаны крабовые палочки?
Ранее Телеграф рассказывал, из чего на самом деле делают крабовые палочки. Подробнее вы можете почитать по ссылке внизу. А также посмотреть видео, как именно их производят.
Из чего на самом деле делают крабовые палочки? Появилось видео с завода