Почему на крабовых палочках одна сторона красная? А что значит, если оранжевая?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 17.03.2023 11:48 , Обновлено: 11.09.2023

Вы когда-нибудь задумывались, почему крабовые палочки цветные только сверху и немного по бокам, а снизу и внутри — белые? Оказывается, это напрямую связано с их названием. А в чем же тогда разница между красными и оранжевыми палочками? Рассказываем по порядку.

Мы уже писали, что в крабовых палочках на самом деле никакого краба нет. А его вкус мы чувствуем только благодаря ароматизатору.

Но зачем их делают цветными? Вероятно, именно потому, что палочки называются “крабовыми”. Их красят в оранжевый или красный, чтобы они «напоминали панцирь краба», утверждает Delighted Сooking.

В свою очередь эксперт Матье объяснил журналу Vice, в чем разница между красными и оранжевыми палочками. По его словам, «цвета служат только для визуального распознавания».

Он отметил, что во Франции, Бельгии и Италии палочки делают оранжевыми, «потому что они со вкусом краба».

«Но в остальном мире они часто более розовые или красные, и могут быть со вкусом моллюсков или омаров. Это было самое удивительное, что я узнал. До этого я думал, что они могут быть только со вкусом краба», — рассказал Матье.

Оранжевые крабовые палочки

Он также ответил, что не знает, почему крабовые палочки скручивают. Но предположил: «потому, что люди развлекаются, разворачивая их».

Из чего сделаны крабовые палочки?

Ранее Телеграф рассказывал, из чего на самом деле делают крабовые палочки. Подробнее вы можете почитать по ссылке внизу. А также посмотреть видео, как именно их производят.

Из чего на самом деле делают крабовые палочки? Появилось видео с завода